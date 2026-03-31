EBk telelana sustatzea, abiadura mugak murriztea eta hegazkin bidaiak saihestea proposatu du, erregaia aurrezteko

Dan Jorgensen Energia komisarioak azpimarratu du arreta berezia jarri behar dela garraio sektorean, eta jardueren dekalogo bat proposatu du, energia krisiari aurre egiteko. Esan duenez, Ekialde Hurbileko gatazkaren ondorioek luze joko dute. 

 

 

Dan Jorgensen, Energia komisarioa, gaur Bruselan. Argazkia: EFE

Europako Batzordeak mezu argia igorri die 27 estatukideei: ezinbestekoa da erregaia aurrezteko neurriak ezartzea, energia eskaria murrizteko, Ekialde Hurbileko gatazkak eragindako energia krisiak luze jotzea aurreikusten baita. 

Dar Jorgensen EBko Energia komisarioak egin du ohartarazpena, estatuetako energia arduradunekin izan duen bileraren ostean. Haren hitzetan, "bakea bihar iritsiko balitz ere",  energia hornidura ez da bere onera etorriko epe laburrean.  "Gerraren ondorioz, eskualdeko azpiegitura energetikoa asko hondatu da, eta hondatzen jarraituko du", gaineratu du. 

Komisarioak aurreratu du neurri-sorta bat ari dela prestatzen Brusela, "familiak eta enpresak babesteko", eta eperik zehaztu ez badu ere, "laster" aurkeztuko dituztela neurriok ziurtatu du. Egoera "oso aldakorra" dela eta "malgutasunez" jokatuko dutela ere adierazi du. "Prest gaude behar denean neurriak proposatzeko". 

Agertoki horren aurrean, estatukideei esan die "ahal duten guztia" egiteko, erregaia aurrezteko, batez ere, petroliotik eratorritakoa. Zentzu horretan, Energiaren Nazioarteko Agentziaren plana aintzat hartzea eta bertan jasota dauden hamar neurriak ezartzea proposatu die Jorgensenek gobernuburuei. Besteak beste, telelana sustatzea, errepideetan abiadura mugak murriztea, garraio publikoaren erabilera bultzatzea eta, aukera dagoenean, hegazkin bidaiak saihestea proposatzen du plan horrek.

Asmoa ez da, zehaztu duenez, estatu guztietan neurri berberak ezartzea. Toki bakoitzean, egoeraren arabera, erabaki jakin batzuk hartu beharko direla azaldu du, eta horregatik, gobernuei eskatu die bakoitzak bere herrialdearen egoera aztertu dezala, zein neurri hartu adosteko. 

Irango gerra lehertu zenetik, gasaren prezioa oro har % 70 garestitu dela jakinarazi du, eta petrolioarena, % 60. Ondorioz, hilabete eskasean EBren energia fakturak 14.000 milioi euro egin du gora. 

