El euríbor se dispara al 2,565 % y se anota la mayor subida mensual desde octubre de 2022
El euríbor, el índice bancario que se emplea como referencia para calcular el interés de las hipotecas y otros préstamos a tipo variable, ha cerrado el mes de marzo en el 2,565 %, muy por encima del 2,221 % que marcó en febrero.
Entre febrero y marzo, el alza ha sido de 34,4 puntos básicos. Se trata del ascenso intermensual más elevado desde octubre de 2022. Por aquel entonces, el índice pasó del 2,233 % al 2,629 % en tan solo un mes por la inflación causada por la guerra en Ucrania.
Con estos datos, una persona que tenga contratada una hipoteca variable de 150 000 euros a 30 años, con un diferencial del 0,99 % más euríbor y se enfrente a su revisión anual en marzo, registrará un ascenso en su cuota de 13,96 euros al mes. Esto equivale a unos 167,52 euros más al año. Así, por primera vez después de dos años de caídas, verá aumentado el importe mensual a pagar por el préstamo a su vivienda.
Esta alza muestra una mayor inestabilidad en la evolución de este índice de referencia, y llega después de que el Banco Central Europeo haya empeorado sus previsiones de inflación y crecimiento por el conflicto de Oriente Próximo.
Desde junio de 2025, y tras conseguir controlar la inflación que generó el inicio de la guerra de Ucrania, los tipos de interés del BCE se han mantenido estables en el 2 %.
Sin embargo, la escalada del precio del petróleo y del gas de estas semanas, derivado del cierre del estrecho de Ormuz, hace pensar a los expertos en una subida general de precios. Este martes el Brent se ha movido entre los 111 y los 118 dólares el barril. Por su parte, el precio del gas natural se ha situado en 52,33 euros el MWh.
Te puede interesar
El consorcio vasco cierra la compra de Ayesa Digital
El consorcio formado por Indar Kartera, BBK, Gobierno vasco Fundación Vital y Teknei han hecho efectiva la compra de la antigua Ibermática, que regresará a Euskadi.
La vivienda sube un 12,8 % en Euskadi y un 16 % en Gipuzkoa
La vivienda sigue disparada en la Comunidad Autónoma Vasca. Gipuzkoa lidera las subidas, seguida de Bizkaia y Álava, mientras San Sebastián registra los mayores esfuerzos hipotecarios, según datos publicados por Tinsa.
El Gobierno Vasco duplicará la generación eléctrica renovable con 80 millones de coinversión público-privada hasta 2030
Además, el Ejecutivo de Gasteiz ha diseñado un documento de 'Zonas de actuación prioritaria', para un despliegue "realista y racional" de parques eólicos y fotovoltaicos, donde se prevén 11 'grandes plantas' de energía solar y eólica para 2030.
Satlantis lanza con éxito su quinto satélite para aplicaciones avanzadas de observación terrestre
El lanzamiento se ha efectuado desde el Complejo de Lanzamiento Espacial en Vandenberg en California, Estados Unidos, este lunes cuando en Euskal Herria eran las 13:07 horas.
CAF obtiene un contrato de más de 300 millones en Serbia, para fabricar 30 trenes para Belgrado
Además de la fabricación de las unidades, se encargará del mantenimiento integral durante dos años. Se trata del segundo contrato que obtiene la empresa beasaindarra en Serbia.
Retrasos de hasta 90 minutos en el Aeropuerto de Bilbao este lunes debido a la huelga de los servicios de ‘handling’
La plantilla de Groundforce, que se encarga de servicios aeroportuarios como el manejo de equipajes, está llamada a paros los lunes, miércoles y viernes, debido a desavenencias laborales dentro de la negociación del nuevo convenio.
ELA recurrirá el ERE de Tubos Reunidos y exige el mantenimiento de la acería y el área de logística
La central nacionalista ha puesto en cuestión los resultados de 2025 publicados por la empresa el pasado viernes, ya que "pese a registrarse una facturación significativamente superior a la de 2024, las pérdidas declaradas son mayores que las inicialmente comunicadas". ELA apunta a "un posible uso interesado de la ingeniería contable por parte de la dirección" y ha puesto en duda la su credibilidad.
El Gobierno Vasco mantiene la previsión de crecimiento en el 1,9 %, y pide "confianza en la economía vasca"
El consejero de Economía, Trabajo y Empleo del Gobierno Vasco, Mikel Torres, ha advertido de que "estamos en una situación de preocupación, pero no de alarmismo".
Controladores aéreos de Sevilla avisan de una huelga que afectaría a la final de Copa de la Real
Se trata de los trabajadores que controlan todo el tráfico aéreo del aeropuerto y de toda la ciudad y su entorno.