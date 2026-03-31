Hipotecas
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.

El euríbor se dispara al 2,565 % y se anota la mayor subida mensual desde octubre de 2022

Las subidas en los precios del petróleo y del gas que ha generado la guerra en Oriente Medio ha trasladado la incertidumbre y el miedo a la inflación a los mercados y bancos centrales, con la consiguiente subida del índice que se emplea para calcular muchas hipotecas variables.
(Foto de ARCHIVO) Np El Truco Que Pocos Conocen Para Ahorrar En Los Gastos De La Hipoteca Europa Press 10/2/2026
Euskaraz irakurri: Euriborra % 2,565era igo da, 2022ko urritik izan duen hileko hazkunderik handienaren ondoren
author image

Agencias | EITB

Última actualización

El euríbor, el índice bancario que se emplea como referencia para calcular el interés de las hipotecas y otros préstamos a tipo variable, ha cerrado el mes de marzo en el 2,565 %, muy por encima del 2,221 % que marcó en febrero.

Entre febrero y marzo, el alza ha sido de 34,4 puntos básicos. Se trata del ascenso intermensual más elevado desde octubre de 2022. Por aquel entonces, el índice pasó del 2,233 % al 2,629 % en tan solo un mes por la inflación causada por la guerra en Ucrania.

Con estos datos, una persona que tenga contratada una hipoteca variable de 150 000 euros a 30 años, con un diferencial del 0,99 % más euríbor y se enfrente a su revisión anual en marzo, registrará un ascenso en su cuota de 13,96 euros al mes. Esto equivale a unos 167,52 euros más al año. Así, por primera vez después de dos años de caídas, verá aumentado el importe mensual a pagar por el préstamo a su vivienda.

Esta alza muestra una mayor inestabilidad en la evolución de este índice de referencia, y llega después de que el Banco Central Europeo haya empeorado sus previsiones de inflación y crecimiento por el conflicto de Oriente Próximo.

Desde junio de 2025, y tras conseguir controlar la inflación que generó el inicio de la guerra de Ucrania, los tipos de interés del BCE se han mantenido estables en el 2 %.

Sin embargo, la escalada del precio del petróleo y del gas de estas semanas, derivado del cierre del estrecho de Ormuz, hace pensar a los expertos en una subida general de precios. Este martes el Brent se ha movido entre los 111 y los 118 dólares el barril. Por su parte, el precio del gas natural se ha situado en 52,33 euros el MWh.  

La vivienda sube un 12,8 % en Euskadi y un 16 % en Gipuzkoa
Banco Central Europeo Hipotecas Economía

Te puede interesar

VITORIA, 16/03/2026.- Piquetes de la plantilla de Tubos Reunidos este lunes en el acceso a la planta en Amurrio (Álava), que inicia hoy una huelga indefinida en contra del ERE que prevé el despido de 274 trabajadores de esta planta y el cierre de la acería, en un clima de tensión por las discrepancias surgidas en el cierre del periodo de negociación del expediente. EFE / L. Rico
18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

ELA recurrirá el ERE de Tubos Reunidos y exige el mantenimiento de la acería y el área de logística

La central nacionalista ha puesto en cuestión los resultados de 2025 publicados por la empresa el pasado viernes, ya que "pese a registrarse una facturación significativamente superior a la de 2024, las pérdidas declaradas son mayores que las inicialmente comunicadas". ELA apunta a "un posible uso interesado de la ingeniería contable por parte de la dirección" y ha puesto en duda la su credibilidad.

Cargar más
Publicidad
X