El euríbor se dispara al 2,565 % y se anota la mayor subida mensual desde octubre de 2022

El euríbor, el índice bancario que se emplea como referencia para calcular el interés de las hipotecas y otros préstamos a tipo variable, ha cerrado el mes de marzo en el 2,565 %, muy por encima del 2,221 % que marcó en febrero.

Entre febrero y marzo, el alza ha sido de 34,4 puntos básicos. Se trata del ascenso intermensual más elevado desde octubre de 2022. Por aquel entonces, el índice pasó del 2,233 % al 2,629 % en tan solo un mes por la inflación causada por la guerra en Ucrania.

Con estos datos, una persona que tenga contratada una hipoteca variable de 150 000 euros a 30 años, con un diferencial del 0,99 % más euríbor y se enfrente a su revisión anual en marzo, registrará un ascenso en su cuota de 13,96 euros al mes. Esto equivale a unos 167,52 euros más al año. Así, por primera vez después de dos años de caídas, verá aumentado el importe mensual a pagar por el préstamo a su vivienda.

Esta alza muestra una mayor inestabilidad en la evolución de este índice de referencia, y llega después de que el Banco Central Europeo haya empeorado sus previsiones de inflación y crecimiento por el conflicto de Oriente Próximo.

Desde junio de 2025, y tras conseguir controlar la inflación que generó el inicio de la guerra de Ucrania, los tipos de interés del BCE se han mantenido estables en el 2 %.

Sin embargo, la escalada del precio del petróleo y del gas de estas semanas, derivado del cierre del estrecho de Ormuz, hace pensar a los expertos en una subida general de precios. Este martes el Brent se ha movido entre los 111 y los 118 dólares el barril. Por su parte, el precio del gas natural se ha situado en 52,33 euros el MWh.