Euriborra % 2,565era igo da, 2022ko urritik izan duen hileko hazkunderik handienaren ondoren

Ekialde Hurbileko gerrak petrolioaren eta gasaren prezioetan eragin dituen igoerek ziurgabetasuna eraman dute merkatuetara eta inflazioaren beldurra zaldu dute banku zentraletan. Ondorioz, hipoteka aldakorrak kalkulatzeko erabiltzen den indizea gora begira jarri da. 

Agentziak | EITB

Euriborrak, hipoteka aldakorren eta bestelako maileguen interesa kalkulatzeko erreferentzia gisa erabiltzen den banku-indizeak, % 2,565ean itxi du martxoa, otsaileko markatik gora jauzi eginez.

Joan zen hilean % 2,21en gelditu zen eta, beraz, hilabeteko igoera 34,4 puntukoa izan da, 2022ko urritik izandako handiena. Garai hartan, Ukrainako gerrak eragindako inflazioaren ondorioz, % 2,233tik % 2,629ra igo zen. 

Martxoko datuak kontuan hartuta, euriborra gehi % 0,99ko diferentziala aplikatzen zaion 30 urterako 150.000 euroko hipoteka aldakorraren hileko kuota 13,96 euro garestiagoa izango da. Urtean 167,52 euro gehiago ordaindu beharko da. Bi urtez, beheranzko joera izan ondoren, lehen aldiz, gora egin du etxebizitzari emandako maileguagatik ordaindu beharreko kuotaren zenbatekoak.

Horrela bada, erreferentziazkoa den indize honen bilakaeran ezegonkortasun handiagoa nabari da Europako Banku Zentralak (EBZ) Ekialde Hurbileko gatazkaren ondorioz inflazio- eta hazkunde-aurreikuspenak okertu ondoren.

2025eko ekainean lortu zen Ukrainako gerraren hasierak eragin zuen inflazioa kontrolatzea, eta ordutik, %2an egonkor mantendu ditu interes-tasak EBZk

Ormuzeko itsasartea ixtearen ondorioz aste hauetan petrolioaren eta gasaren prezioek izan duten gorakadak, ordea, ezinegona piztu du. Adituak prezioen igoera orokor baten beldur dira eta ikusteko dago banku zentralek nola jokatuko duten. Astearte honetan, esate baterako, Brent upela 111 eta 118 dolar artean mugitu da, eta gas naturalaren prezioa MWhko 52,33 eurotan kokatu da.  

Etxebizitzen prezioa % 12,8 igo da Euskadin, eta % 16, Gipuzkoan
VITORIA, 16/03/2026.- Piquetes de la plantilla de Tubos Reunidos este lunes en el acceso a la planta en Amurrio (Álava), que inicia hoy una huelga indefinida en contra del ERE que prevé el despido de 274 trabajadores de esta planta y el cierre de la acería, en un clima de tensión por las discrepancias surgidas en el cierre del periodo de negociación del expediente. EFE / L. Rico
18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

ELAk helegitea aurkeztuko du Tubos Reunidosen erregulazio txostenaren aurka, eta altzairutegiko eta logistika eremuko mantentze-lanei eustea eskatu du

Zentral abertzaleak zalantzan jarri ditu joan den ostiralean enpresak argitaratutako 2025eko emaitzak, "2024koa baino fakturazio nabarmen handiagoa erregistratu arren, aitortutako galerak hasieran jakinarazitakoak baino handiagoak direlako". ELAk adierazi duenez, "litekeena da zuzendaritzak kontabilitate ingeniaritza modu interesatuan erabili izana", eta zalantzan jarri du haren sinesgarritasuna. 

