Euriborra % 2,565era igo da, 2022ko urritik izan duen hileko hazkunderik handienaren ondoren
Ekialde Hurbileko gerrak petrolioaren eta gasaren prezioetan eragin dituen igoerek ziurgabetasuna eraman dute merkatuetara eta inflazioaren beldurra zaldu dute banku zentraletan. Ondorioz, hipoteka aldakorrak kalkulatzeko erabiltzen den indizea gora begira jarri da.
Euriborrak, hipoteka aldakorren eta bestelako maileguen interesa kalkulatzeko erreferentzia gisa erabiltzen den banku-indizeak, % 2,565ean itxi du martxoa, otsaileko markatik gora jauzi eginez.
Joan zen hilean % 2,21en gelditu zen eta, beraz, hilabeteko igoera 34,4 puntukoa izan da, 2022ko urritik izandako handiena. Garai hartan, Ukrainako gerrak eragindako inflazioaren ondorioz, % 2,233tik % 2,629ra igo zen.
Martxoko datuak kontuan hartuta, euriborra gehi % 0,99ko diferentziala aplikatzen zaion 30 urterako 150.000 euroko hipoteka aldakorraren hileko kuota 13,96 euro garestiagoa izango da. Urtean 167,52 euro gehiago ordaindu beharko da. Bi urtez, beheranzko joera izan ondoren, lehen aldiz, gora egin du etxebizitzari emandako maileguagatik ordaindu beharreko kuotaren zenbatekoak.
Horrela bada, erreferentziazkoa den indize honen bilakaeran ezegonkortasun handiagoa nabari da Europako Banku Zentralak (EBZ) Ekialde Hurbileko gatazkaren ondorioz inflazio- eta hazkunde-aurreikuspenak okertu ondoren.
2025eko ekainean lortu zen Ukrainako gerraren hasierak eragin zuen inflazioa kontrolatzea, eta ordutik, %2an egonkor mantendu ditu interes-tasak EBZk.
Ormuzeko itsasartea ixtearen ondorioz aste hauetan petrolioaren eta gasaren prezioek izan duten gorakadak, ordea, ezinegona piztu du. Adituak prezioen igoera orokor baten beldur dira eta ikusteko dago banku zentralek nola jokatuko duten. Astearte honetan, esate baterako, Brent upela 111 eta 118 dolar artean mugitu da, eta gas naturalaren prezioa MWhko 52,33 eurotan kokatu da.
