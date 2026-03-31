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El consorcio vasco cierra la compra de Ayesa Digital

El consorcio formado por Indar Kartera, BBK, Gobierno vasco Fundación Vital y Teknei han hecho efectiva la compra de la antigua Ibermática, que regresará a Euskadi.
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Sede de Ayesa, en una imagen de archivo.
Euskaraz irakurri: Euskal partzuergoak Ayesa Digitalen erosketa itxi du
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Agencias | EITB

Última actualización

La compra de Ayesa Digital por parte del consorcio de inversores vasco se ha cerrado este martes por un valor total de 480 millones de euros y con la incorporación de Iñigo Ucín como presidente no ejecutivo y Manuel Baraza como consejero delegado de la compañía, la antigua Ibermática, que mantiene su sede en San Sebastián.

El consorcio vasco integrado por Indar Kartera, BBK, Vital y Teknei, han cerrado la compra de Ayesa Digital, división de la ingeniería Ayesa, una vez obtenidas las aprobaciones por parte de las autoridades.

El acuerdo de adquisición se alcanzó hace tres meses, in extremis, el último día de 2025. El 10 de febrero, Fundación Vital se sumó al consorcio al que, sin embargo, no se ha incorporado Kutxa.

Incorpora a Iñigo Ucín (expresidente de Corporación Mondragón) como presidente no ejecutivo. El nuevo consejero delegado será Manu Baraza, ligado a la tecnológica durante más de 25 años, en la que ha ocupado diferentes cargos directivos, tanto en la antigua Ibermática como en Ayesa.

Ambos directivos serán ratificados en el primer Consejo de Administración de Ayesa Digital en esta nueva etapa, previsto para mediados de abril.

18:00 - 20:00

La operación representa el inicio de "una nueva fase de crecimiento para consolidar a Ayesa Digital como uno de los principales proveedores de servicios digitales en Europa" y "la apuesta decidida por un sector estratégico de alto crecimiento, el de las soluciones digitales avanzadas, clave en la transformación, el desarrollo y la competitividad del tejido empresarial", señala el consorcio en un comunicado.

Gipuzkoa Economía

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