Iñigo Ucín será el nuevo presidente no ejecutivo de Ayesa Digital
El expresidente de Mondragon, Iñigo Ucín, será designado presidente no ejecutivo de Ayesa Digital este próximo martes cuando se oficialice definitivamente la compra de la compañía por parte de un consorcio vasco, según han confirmado fuentes conocedoras de la decisión.
Ucín asumirá esta responsabilidad en la nueva etapa que se inicia con la vuelta a Euskadi de la antigua Ibermática, que se integra en Ayesa Digital.
Este martes se oficializa definitivamente esta compra, y Ucín pasará a ser presidente no ejecutivo de la nueva Ayesa. Iñigo Ucín ha sido expresidente de Mondragon Corporación hasta el 1 de agosto de 2024, en el que fue sustituido por Pello Rodríguez, y accedió a la jubilación tras haber estado ocho años al frente de la presidencia del Consejo General de la Corporación.
Iñigo Ucín se pondrá al frente de este proyecto que arrancó el último día de 2025 cuando el consorcio vasco, del que formaban parte en ese momento el Gobierno Vasco, BBK, Kutxabank (a través de Indar), y Teknei formalizaron la adquisición de Ayesa Digital, uno de los grupos líderes en servicios digitales y soluciones tecnológicas avanzadas integrada en la antigua Ibermatica, por 480 millones de euros.
El cierre de la compra de Ayesa IT a A&M Capital Europe y la familia Manzanares se oficializa definitivamente este próximo martes y desde diciembre se ha sumado también a esta operación la fundación Vital, mientras que Kutxa decidió no formar parte de la compra.
La operación supone la vuelta a Euskadi del centro decisión de la antigua Ibermática, que se perdió en 2013 y que volverá finalmente a San Sebastián.
Junto a Ucín, Manu Baraza asume el puesto de consejero delegado de Ayesa Digital para dirigir esta nueva etapa, en la que sus nuevos compradores esperan consolidar a la empresa como "uno de los principales proveedores de servicios digitales en Europa".
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