Iñigo Ucin izango da Ayesa Digitalen presidente ez exekutibo berria

Erantzukizun hori hartuko du Ibermatica zena Euskadira itzultzen denean hasiko den etapa berrian. Ibermatica astearte honetan sartuko da ofizialki Ayesa Digitalen.

Iñigo Ucin, artxiboko irudi batean. Argazkia: EITB
Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Iñigo Ucin Mondragonen presidente ohia Ayesa Digitalen presidente ez exekutibo izendatuko dute datorren asteartean, konpainiaren erosketa ofizial egiten denean, erabaki horren berri izan duten iturriek baieztatu dutenez.

Ucinek bere gain hartuko du ardura hori, Ibermatica zena Ayesa Digitalen sartzen denean hasiko den etapa berrian.

Astearte honetan egingo dute ofizial erosketa, eta Ucin izango da Ayesa berriaren presidente ez exekutiboa. Iñigo Ucin Mondragon Korporazioaren presidente izan zen 2024ko abuztuaren 1era arte, Pello Rodriguezek ordezkatu zuen arte, eta erretiroa hartu zuen 8 urtez Korporazioko Kontseilu Nagusiko presidente izan ondoren.

Eusko Jaurlaritzak, BBKk, Kutxabankek (Indarren bidez) eta Tekneik 2025eko azken egunean erosi zuten Ayesa Digital., 480 milioi euroren truke. Ibermatica zenaren barruan zegoen Ayesa Digital, eta zerbitzu digitalak eta goi mailako baliabide teknologikoak eskaintzen ditu.

Asteartean erosiko diote ofizialki Ayesa IT A&M Capital Europeri eta Manzanares familiari. Vital Fundazioak parte hartuko du operazioan, baina azkenean Kutxak erosketaren parte ez izatea erabaki zuen.

Hori horrela, lehengo Ibermatica zenaren erabakigunea Euskal Herrira itzuliko da, Donostiara, hain zuzen ere.

Ucinekin batera, Manu Baraza Ayesa Digitaleko kontseilari delegatua izango da. Erosle berriek enpresa "Europa maila zerbitzu digitalen hornitzaile nagusietako bat" izatea espero dute.

Gipuzkoa Ekonomia

