EROSKETA
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Euskal partzuergoak Ayesa Digitalen erosketa itxi du

Indar Karterak, BBK-k, Eusko Jaurlaritzak, Vital Fundazioak eta Tekneik osatutako partzuergoak Ibermatica zaharra erosi du, eta Euskadira itzuliko da.

Ayesako egoitza, artxiboko irudi batean.
author image

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

EAEko inbertitzaileen partzuergoak Ayesa Digitalen erosketa itxi du astearte honetan, 480 milioi euroren truke, eta Iñigo Ucin presidente ez-exekutibo gisa eta Manuel Baraza kontseilari delegatu gisa sartu dira konpainian.

Indar Karterak, BBK-k, Vitalek eta Tekneik osatzen duten partzuergoak Ayesa Digital, Aiesa ingeniaritzaren dibisioaren erosketa itxi du, agintarien onespena jaso ondoren.

Erosteko akordioa duela hiru hilabete lortu zen, in extremis, 2025eko azken egunean. Otsailaren 10ean, Vital Fundazioa batu egin zen partzuergora; Kutxa, aldiz, ez.

Iñigo Ucin (Mondragon Korporazioko presidente ohia) sartu da Ayesa Digitalen presidente ez-exekutibo gisa. Kontseilari delegatu berria, aldiz, Manu Baraza izango da; 25 urte baino gehiagoko esperientzia du teknologiaren arloan, eta hainbat zuzendaritza-kargu bete ditu, bai Ibermatica zaharrean, bai Ayesan.

18:00 - 20:00

Bi izendapenak Ayesa Digitaleko lehen Administrazio Kontseiluan berretsiko dira, apirilaren erdialdean.

Erosketa "Ayesa Digital Europako zerbitzu digitalen hornitzaile nagusietako bat izateko hazkunde-fase berri baten" hasiera da, eta "hazkunde handiko sektore estrategiko baten aldeko apustu irmoa, irtenbide digital aurreratuena, enpresa-ehunaren eraldaketan, garapenean eta lehiakortasunean funtsezkoa", adierazi du partzuergoak ohar batean.

Gipuzkoa Ekonomia

18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

Gehiago ikusi
Publizitatea
X