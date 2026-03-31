El Gobierno Vasco duplicará la generación eléctrica renovable con 80 millones de coinversión, junto a socios industriales privados, hasta 2030, un objetivo para el que ha elaborado una guía de 'Zonas de actuación prioritaria' para un despliegue "realista y racional" de grandes desarrollos de generación eólica y fotovoltaica.



El consejero de Industria, Transición Energética y Sostenibilidad del Gobierno Vasco, Mikel Jauregi, ha presentado, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, estas 'Zonas de actuación prioritaria del EVE hasta el 2030', identificadas para el despliegue de grandes instalaciones de generación eólica y fotovoltaica en Euskadi.



El documento prevé once 'grandes plantas' de energía solar y eólica para 2030. En Álava se incluyen las plantas de Ekian 3 (24 MW), Vitoria Solar 2 (35 MW), Vitoria Solar 1 (35 MW), Lantarón (50 MW), Ekienea (108 MW), Labraza (40 MW), Azazeta (40 MW). Entre Gipuzkoa y Álava está previsto el parque de Aramaio/Leintz Gatzaga (35 MW). Para Gipuzkoa se prevé la repotenciación de la planta Elgea-Urkilla (59 MW). En Bizkaia está prevista la repotenciación de la instalación del Puerto de Bilbao (8 MW) y un nuevo proyecto en esta misma infraestructura (10 MW).



Jauregi ha explicado que el Gobierno Vasco buscará socios privados para coinvertir en estos proyectos, para cuya puesta en marcha colaborará también con el resto de instituciones implicadas.



Con este paso, Euskadi duplicaría su capacidad de generación eléctrica renovable para avanzar hacia su autonomía energética. El objetivo es garantizar más seguridad de suministro, competitividad industrial y bienestar social.

'Shocks energéticos externos'

Mikel Jauregi ha advertido de que "Euskadi tiene que avanzar en la autonomía energética a través del desarrollo de capacidad de generación de electricidad renovable propia". El consejero ha añadido que la autonomía energética es una necesidad estratégica para Europa y Euskadi ante la nueva realidad geopolítica, por lo que es necesario "fortalecer la autonomía y seguridad energética de Euskadi para que nuestros hogares e industrias sean menos vulnerables a los 'shocks' energéticos externos".



De esa forma, ha explicado que el Gobierno Vasco, a través del Ente Vasco de la Energía (EVE), y mediante la colaboración público-privada, va a hacer una apuesta por grandes desarrollos fotovoltaicos y eólicos coinvirtiendo 80 millones de euros junto a socios industriales hasta 2030.



La previsión es que con estos proyectos eólicos y fotovoltaicos aumente la potencia de generación en 450 MW. Esto, junto con el incremento de 300 MW de autoconsumo previsto hasta 2030, supondrá duplicar esta generación eléctrica propia mejorando la ratio del 7,9% al 15%.



En este sentido, el EVE acelerará su línea de trabajo con potenciales socios industriales para el desarrollo de los proyectos identificados en las zonas de actuación prioritarias hasta el 2030.

