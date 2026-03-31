El Gobierno Vasco duplicará la generación eléctrica renovable con 80 millones de coinversión público-privada hasta 2030
El Gobierno Vasco duplicará la generación eléctrica renovable con 80 millones de coinversión, junto a socios industriales privados, hasta 2030, un objetivo para el que ha elaborado una guía de 'Zonas de actuación prioritaria' para un despliegue "realista y racional" de grandes desarrollos de generación eólica y fotovoltaica.
El consejero de Industria, Transición Energética y Sostenibilidad del Gobierno Vasco, Mikel Jauregi, ha presentado, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, estas 'Zonas de actuación prioritaria del EVE hasta el 2030', identificadas para el despliegue de grandes instalaciones de generación eólica y fotovoltaica en Euskadi.
El documento prevé once 'grandes plantas' de energía solar y eólica para 2030. En Álava se incluyen las plantas de Ekian 3 (24 MW), Vitoria Solar 2 (35 MW), Vitoria Solar 1 (35 MW), Lantarón (50 MW), Ekienea (108 MW), Labraza (40 MW), Azazeta (40 MW). Entre Gipuzkoa y Álava está previsto el parque de Aramaio/Leintz Gatzaga (35 MW). Para Gipuzkoa se prevé la repotenciación de la planta Elgea-Urkilla (59 MW). En Bizkaia está prevista la repotenciación de la instalación del Puerto de Bilbao (8 MW) y un nuevo proyecto en esta misma infraestructura (10 MW).
Jauregi ha explicado que el Gobierno Vasco buscará socios privados para coinvertir en estos proyectos, para cuya puesta en marcha colaborará también con el resto de instituciones implicadas.
Con este paso, Euskadi duplicaría su capacidad de generación eléctrica renovable para avanzar hacia su autonomía energética. El objetivo es garantizar más seguridad de suministro, competitividad industrial y bienestar social.
'Shocks energéticos externos'
Mikel Jauregi ha advertido de que "Euskadi tiene que avanzar en la autonomía energética a través del desarrollo de capacidad de generación de electricidad renovable propia". El consejero ha añadido que la autonomía energética es una necesidad estratégica para Europa y Euskadi ante la nueva realidad geopolítica, por lo que es necesario "fortalecer la autonomía y seguridad energética de Euskadi para que nuestros hogares e industrias sean menos vulnerables a los 'shocks' energéticos externos".
De esa forma, ha explicado que el Gobierno Vasco, a través del Ente Vasco de la Energía (EVE), y mediante la colaboración público-privada, va a hacer una apuesta por grandes desarrollos fotovoltaicos y eólicos coinvirtiendo 80 millones de euros junto a socios industriales hasta 2030.
La previsión es que con estos proyectos eólicos y fotovoltaicos aumente la potencia de generación en 450 MW. Esto, junto con el incremento de 300 MW de autoconsumo previsto hasta 2030, supondrá duplicar esta generación eléctrica propia mejorando la ratio del 7,9% al 15%.
En este sentido, el EVE acelerará su línea de trabajo con potenciales socios industriales para el desarrollo de los proyectos identificados en las zonas de actuación prioritarias hasta el 2030.
Te puede interesar
La vivienda sube un 12,8 % en Euskadi y un 16 % en Gipuzkoa
La vivienda sigue disparada en la Comunidad Autónoma Vasca. Gipuzkoa lidera las subidas, seguida de Bizkaia y Álava, mientras San Sebastián registra los mayores esfuerzos hipotecarios, según datos publicados por Tinsa.
Satlantis lanza con éxito su quinto satélite para aplicaciones avanzadas de observación terrestre
El lanzamiento se ha efectuado desde el Complejo de Lanzamiento Espacial en Vandenberg en California, Estados Unidos, este lunes cuando en Euskal Herria eran las 13:07 horas.
CAF obtiene un contrato de más de 300 millones en Serbia, para fabricar 30 trenes para Belgrado
Además de la fabricación de las unidades, se encargará del mantenimiento integral durante dos años. Se trata del segundo contrato que obtiene la empresa beasaindarra en Serbia.
Retrasos de hasta 90 minutos en el Aeropuerto de Bilbao este lunes debido a la huelga de los servicios de ‘handling’
La plantilla de Groundforce, que se encarga de servicios aeroportuarios como el manejo de equipajes, está llamada a paros los lunes, miércoles y viernes, debido a desavenencias laborales dentro de la negociación del nuevo convenio.
ELA recurrirá el ERE de Tubos Reunidos y exige el mantenimiento de la acería y el área de logística
La central nacionalista ha puesto en cuestión los resultados de 2025 publicados por la empresa el pasado viernes, ya que "pese a registrarse una facturación significativamente superior a la de 2024, las pérdidas declaradas son mayores que las inicialmente comunicadas". ELA apunta a "un posible uso interesado de la ingeniería contable por parte de la dirección" y ha puesto en duda la su credibilidad.
El Gobierno Vasco mantiene la previsión de crecimiento en el 1,9 %, y pide "confianza en la economía vasca"
El consejero de Economía, Trabajo y Empleo del Gobierno Vasco, Mikel Torres, ha advertido de que "estamos en una situación de preocupación, pero no de alarmismo".
Controladores aéreos de Sevilla avisan de una huelga que afectaría a la final de Copa de la Real
Se trata de los trabajadores que controlan todo el tráfico aéreo del aeropuerto y de toda la ciudad y su entorno.
Itziar Agirre: "Pese a que con rentas de trabajo inferiores a 20 000 euros no hay obligación de hacer la declaración, en algunos casos puede ser conveniente debido a las deducciones"
La diputada de Hacienda de Gipuzkoa explica que tras la reforma fiscal hay datos que la Diputación no tiene a su disposición y que podrían ser aplicables como deducciones o bonificaciones en algunos casos; se trata de nuevas condiciones relacionadas en su mayoría con los cuidados, la vivienda o las EPSVs, por lo que la Diputación de Gipuzkoa recomienda mirar con calma las propuestas de autoliquidación para ver si existen deducciones y bonificaciones que puedan ser aplicables.
Arranca la campaña de la Renta en Gipuzkoa: ya se puede visualizar la autoliquidación
En el caso del territorio guipuzcoano, las propuestas podrán ser aceptadas desde el 7 de abril. En Álava y Navarra la campaña comenzará la próxima semana, mientras que en Bizkaia arrancará el 15 de abril.