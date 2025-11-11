Energía eólica
Modifican el proyecto del parque eólico 'Mendi' en Amurrio que pasa de 7 a 4 aerogeneradores

El nuevo proyecto contempla instalar 4 aerogeneradores de 110 metros de altura con 7,8 MW de potencia unitaria, además de una 1 torre anemométrica de 99,5 metros, todo ello instalado en Amurrio. La línea de evacuación también afectaría al municipio de Ayala. Con estos cambios la potencia total se incrementaría ligeramente hasta los 31,2 MW y la inversión descendería hasta los 24,8 millones.
Aerogeneradores en la Sierra de Elguea parque eólico parke eolikoa
Aerogeneradores.
Euskaraz irakurri: Amurrioko 'Mendi' parke eolikoaren proiektua aldatu dute, 7 aerosorgailutik 4ra igarota
author image

Agencias | EITB

Última actualización

La empresa Green Devco Energy 5 ha modificado su proyecto para construir un parque eólico en Amurrio al reducir de 7 a 4 los aerogeneradores previstos, aunque esto no mermará la capacidad de la instalación porque cada molino tendría una mayor potencia unitaria.

El pasado abril el Boletín Oficial del País Vasco (BOPV) publicó el anuncio de procedimiento previo para la este parque eólico, denominado 'Mendi', que contemplaba la instalación de 7 aerogeneradores de 113 metros de altura con una potencia unitaria de entre 4 y 4,5 MW. La planta, con un presupuesto de casi 32,5 millones de euros, iba a tener una potencia instalada total de 30 MW.

Como consecuencia del trámite de información pública y de consultas que se abrió en abril la empresa promotora ha modificado el proyecto, que ahora deberá ser sometido de nuevo a información pública, tal y como recoge este martes el BOPV. 

El nuevo proyecto contempla instalar 4 aerogeneradores de 110 metros de altura con 7,8 MW de potencia unitaria, además de una 1 torre anemométrica de 99,5 metros, todo ello instalado en Amurrio. La línea de evacuación también afectaría al municipio de Ayala

Con estos cambios la potencia total se incrementaría ligeramente hasta los 31,2 MW y la inversión descendería hasta los 24,8 millones. 

Energías renovables Energía Medio Ambiente Cuadrilla de Ayala Araba-Álava Gobierno Vasco Sociedad

