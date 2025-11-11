Amurrioko 'Mendi' parke eolikoaren proiektua aldatu dute, 7 aerosorgailutik 4ra igarota
Proiektu berriak 110 metroko altuerako eta 7,8 MW-eko potentzia unitarioko lau haize-errota instalatzea aurreikusten du (7 ziren lehen), baita 99,5 metroko dorre anemometriko bat ere. Sorgailuak Amurrion instalatuko liratekeen arren, ebakuazio-lineak Aiarako udalerriari ere eragingo lioke. Aldaketa horiekin potentzia osoa 31,2 MW-ra igoko litzateke, eta inbertsioa 24,8 milioira jaitsi.
Green Devco Energy 5 enpresak Amurrion parke eoliko bat eraikitzeko proiektua aldatu du eta 7 aerosorgailun aurreikusten ziren tokian, 4 lirateke orain eraikitzekoak. Hala ere, ez litzateke instalazioaren ahalmena murriztuko, errota bakoitzak potentzia unitario handiagoa izango lukeelako.
Joan den apirilean, Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkariak (EHAA) 'Mendi' izeneko parke eolikorako aurretiazko prozeduraren iragarkia argitaratu zuen. Horren arabera, 113 metroko altuerako 7 aerosorgailu instalatuko lirateke, 4 eta 4,5 MW arteko potentzia unitarioarekin. Plantak, ia 32,5 milioi euroko aurrekontuarekin, 30 MWko potentzia eraikia izan behar zuen guztira.
Apirilean ireki zen jendaurreko informazioaren eta kontsulten izapidearen ondorioz, enpresa sustatzaileak proiektua aldatu du, eta orain berriro jendaurrean jarri beharko da, EHAAk astearte honetan jasotzen duen bezala.
Mexikoko eta Ekuadorko ondare historikoaren hainbat pieza konfiskatu dituzte Bilboko Aireportuan
Ekuadorreko eta Mexikoko kolonaurreko aizkora bat eta ondare arkeologikoko hainbat fosil berreskuratu dituzte Guardia Zibilak eta Espainiako Zerga Agentziak, Estatuan kontrabando bidez sartzen saiatuta. Herrialde horiek Espainian dituzten enbaxaden bidez itzuliko dizkiete piezak.
EAEk eta Nafarroak biztanleria irabazi dute, atzerrian jaiotako egoiliarrak gehiago direla
Biztanleria % 0,18 hazi da Euskadin eta % 0,32 Nafarroan hirugarren hiruhilekoan, Estatutik kanpo jaiotakoen kopuruak bultzatuta, INEren datuen arabera.
Bermeoko atunontzi batek piraten eraso saiakera bati aurre egin dio Indiako Ozeanoan
Intertuna Tres ontziak, basea Bermeon duenak, abordatze saiakera bat izan du Somaliako kostaldetik 900 bat kilometrora. Ez da zauriturik ezta kalte materialik izan.
Pertsona ezagunak ordeztuz Instagram bidez egindako iruzurren berri eman du Ertzaintzak
Iruzurgileek pertsona publiko ezagunen antzeko profilak sortzen dituzte, eta inbertsio faltsuak egitera bultzatzen dute jendea, kriptomonetetan eta finantza-produktuetan, ohartarazi dutenez.
Albiste izango dira: Metro Bilbaok 30 urte, Mazon ikerketa batzordearen aurrean eta Palestinako selekzioa Loiura iritsiko da
Gaurkoan Orain-en albiste izango direnen laburpena, bi hitzetan.
Bilboko Metroa: Zelan prestatzen dira trenak egunero 05:30ean abiatzeko?
Bilboko Metroko tailerrean izan gara, Basaurin. Ez dute denbora askorik trenak garbitu eta errebisatzeko, gauerditik goizeko bostak arte soilik, tarte horretan egoten baita geldi metroa. Egunero zerbitzua abiatzeko funtsezko lanak dira, segurtasuna bermatzeko.
Horrela eboluzionatu du Metro Bilbaok bere 30 urteko historian
Gaur, azaroak 11, Metro Bilbaok 30 urte bete ditu. Hiru hamarkada hauetan, metroak Bilbo Handiaren mugikortasuna eraldatu du, itsasadarraren bi aldeak lotuz eta Bizkaiko hiriburua Kabiezes, Plentzia eta Basaurirekin lotzen duen sarea ehunduz. Orain, metroa etorkizunera begira dago hedapen-proiektu berriekin, besteak beste, Usansolorako luzapenarekin, bere ospitalea metroaren gainerako eremuarekin lotzeko.
Niko Etxart, Janus Lester eta Aurora Beltran, EITB Maratoiaren soinu-bandaren ahotsak
Etxarten “Euskal Herri Rock & Roll” abestia da aurtengo EITB Maratoiari doinua jartzeko aukeratutako abestia. Nikorekin batera, Janus Lesterrek eta Aurora Beltranek hartu dute parte elkartasun kanpainarako egindako bertsioan. Adunako Elkarren estudioetan grabatu dute abestia.
Gizon bat atxilotu dute Igorren, sexu-erasoa egitea egotzita
Igande arratsaldean gertatu zen erasoa, Bizkaiko udalerriko etxebizitza batean.