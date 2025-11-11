Energia eolikoa
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Amurrioko 'Mendi' parke eolikoaren proiektua aldatu dute, 7 aerosorgailutik 4ra igarota

Proiektu berriak 110 metroko altuerako eta 7,8 MW-eko potentzia unitarioko lau haize-errota instalatzea aurreikusten du (7 ziren lehen), baita 99,5 metroko dorre anemometriko bat ere. Sorgailuak Amurrion instalatuko liratekeen arren, ebakuazio-lineak Aiarako udalerriari ere eragingo lioke. Aldaketa horiekin potentzia osoa 31,2 MW-ra igoko litzateke, eta inbertsioa 24,8 milioira jaitsi. 

Aerogeneradores en la Sierra de Elguea parque eólico parke eolikoa
Aerosorgailuak.
author image

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Green Devco Energy 5 enpresak Amurrion parke eoliko bat eraikitzeko proiektua aldatu du eta 7 aerosorgailun aurreikusten ziren tokian, 4 lirateke orain eraikitzekoak. Hala ere, ez litzateke instalazioaren ahalmena murriztuko, errota bakoitzak potentzia unitario handiagoa izango lukeelako.

Joan den apirilean, Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkariak (EHAA) 'Mendi' izeneko parke eolikorako aurretiazko prozeduraren iragarkia argitaratu zuen. Horren arabera, 113 metroko altuerako 7 aerosorgailu instalatuko lirateke, 4 eta 4,5 MW arteko potentzia unitarioarekin. Plantak, ia 32,5 milioi euroko aurrekontuarekin, 30 MWko potentzia eraikia izan behar zuen guztira.

Apirilean ireki zen jendaurreko informazioaren eta kontsulten izapidearen ondorioz, enpresa sustatzaileak proiektua aldatu du, eta orain berriro jendaurrean jarri beharko da, EHAAk astearte honetan jasotzen duen bezala.

Proiektu berriak 110 metroko altuerako eta 7,8 MW-eko potentzia unitarioko lau haize-errota instalatzea aurreikusten du (7 ziren lehen), baita 99,5 metroko dorre anemometriko bat ere. Sorgailuak Amurrion instalatuko liratekeen arren, ebakuazio-lineak Aiarako udalerriari ere eragingo lioke. 

Aldaketa horiekin potentzia osoa 31,2 MW-ra igoko litzateke, eta inbertsioa 24,8 milioira jaitsi. 

Energia berriztagarriak Energia Ingurumena Aiarako kuadrilla Araba Eusko Jaurlaritza Gizartea

Zure interesekoa izan daiteke

GRAFCAV5904. BILBAO, 03/11/2025.-Usuarios en la estación de metro de Sarriko, donde se cumple 30 años de andadura de Metro Bilbao, donde este lunes han presentado los actos de celebración organizados con tal motivo. EFE/Luis Tejido
18:00 - 20:00
Zuzenean
Duela  min.

Horrela eboluzionatu du Metro Bilbaok bere 30 urteko historian

Gaur, azaroak 11, Metro Bilbaok 30 urte bete ditu. Hiru hamarkada hauetan, metroak Bilbo Handiaren mugikortasuna eraldatu du, itsasadarraren bi aldeak lotuz eta Bizkaiko hiriburua Kabiezes, Plentzia eta Basaurirekin lotzen duen sarea ehunduz. Orain, metroa etorkizunera begira dago hedapen-proiektu berriekin, besteak beste, Usansolorako luzapenarekin, bere ospitalea metroaren gainerako eremuarekin lotzeko.

Gehiago kargatu
Publizitatea
X