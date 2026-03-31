Jaurlaritzak elektrizitate-sorkuntza berriztagarria bikoiztuko du 2030era arte, 80 milioiko inbertsio publiko-pribatuarekin
Horrekin batera, 'Lehentasunezko jarduketa-eremuak' izeneko dokumentu bat diseinatu du Jaurlaritzak, parke eolikoak eta fotovoltaikoak "modu errealista eta arrazionalean" hedatzeko. Guztira, eguzki-energiako eta energia eolikoko 11 'planta handi' aurreikusten dira 2030erako.
Eusko Jaurlaritzak bikoiztu egingo du elektrizitate-sorkuntza berriztagarria, industria bazkide pribatuekin batera egindako 80 milioiko inbertsioarekin, 2030era arte. Helburu horretarako, 'Lehentasunezko jarduketa-eremuak' izeneko gida bat prestatu du, sorkuntza eoliko eta fotovoltaikoko garapen handiak "modu errealista eta arrazionalean" hedatzeko.
Euskadin energia eolikoa eta fotovoltaikoa sortzeko instalazio handiak hedatzeko identifikatutako "EEEren lehentasunezko jarduera-eremu" horiek aurkeztu ditu Mikel Jauregi Eusko Jaurlaritzako Industria, Trantsizio Energetiko eta Jasangarritasuneko sailburuak, Gobernu Kontseiluaren osteko prentsaurrekoan.
Dokumentuak eguzki-energiako eta energia eolikoko hamaika 'planta handi' aurreikusten ditu 2030erako: Araban, Ekian 3 (24 MW), Vitoria Solar 2 (35 MW), Vitoria Solar 1 (35 MW), Lantaron (50 MW), Ekienea (108 MW), Labraza (40 MW), Azazeta (40 MW). Gipuzkoa eta Araba artean Aramaio/Leintz Gatzaga parkea (35 MW) aurreikusi da. Gipuzkoan, Elgea-Urkilla (59 MW) instalazioa berrindartzea aurreikusten da. Bizkaian, Bilboko portuaren instalazioa (8 MW) eta azpiegitura horretan bertan beste proiektu bat (10 MW) indartzea aurreikusi da.
Jauregik azaldu duenez, Eusko Jaurlaritzak bazkide pribatuak bilatuko ditu proiektu horietan batera inbertitzeko, eta horiek abian jartzeko inplikatutako gainerako erakundeekin ere lankidetzan arituko da.
Urrats horrekin, Euskadik bikoiztu egingo luke energia berriztagarria sortzeko duen gaitasuna, bere autonomia energetikorantz aurrera egiteko. Helburua hornidura-segurtasun handiagoa, industria-lehiakortasuna eta gizarte-ongizatea bermatzea da.
'Kanpoko shock energetikoak'
Mikel Jauregik ohartarazi duenez, "Euskadik autonomia energetikoan aurrera egin behar du, elektrizitate berriztagarria sortzeko gaitasuna garatuz". Sailburuak gaineratu du autonomia energetikoa behar estrategikoa dela Europarentzat eta Euskadirentzat errealitate geopolitiko berriaren aurrean, eta, beraz, beharrezkoa dela "Euskadiren autonomia eta segurtasun energetikoa indartzea , gure etxeak eta industriak ez daitezen hain kalteberak izan kanpoko 'shock' energetikoen aurrean ".
Horrela, azaldu du Eusko Jaurlaritzak, Energiaren Euskal Erakundearen (EEE) bitartez eta lankidetza publiko-pribatuaren bidez, garapen fotovoltaiko eta eoliko handien aldeko apustua egingo duela, eta 80 milioi euro inbertituko dituela bazkide industrialekin batera 2030era arte.
Aurreikuspenen arabera, proiektu eoliko eta fotovoltaiko horiekin 450 MW sortuko dira. Horrek, 2030era arte aurreikusitako autokontsumoaren 300 MW-ko igoerarekin batera, elektrizitate-sorkuntza propio hori bikoiztea ekarriko du, ratioa % 7,9tik % 15era hobetuz.
Ildo horretan, EEEk bere lan-ildoa bizkortuko du industria-bazkide potentzialekin, lehentasunezko jarduketa-eremuetan identifikatutako proiektuak garatzeko 2030era arte.
