La BIEMH abrirá sus puertas el lunes con 1503 firmas expositoras de 34 países y más de 3350 productos innovadores
La Bienal Internacional de Máquina-Herramienta (BIEMH) abrirá sus puertas el próximo lunes, 2 de marzo, en el BEC de Barakaldo con la presencia de 1503 firmas expositoras de 34 países, que hasta el día 6 presentarán más de 3350 productos innovadores.
La feria, la más importante de Euskadi y la única que necesita los seis pabellones del BEC, se celebrará del 2 al 6 de marzo y mostrará 3350 productos y servicios, de los cuales más de 350 son novedades internacionales, con 1542 máquinas y más de 100 robots, y un 20 % del espacio dedicado a la automatización, la robótica y la digitalización.
Bajo el lema 'Carpe BIEMH' y con más de seis décadas de trayectoria, la Bienal Internacional de Máquina-Herramienta centrará su 33 edición en el producto, con "récord de calidad y cantidad" en maquinaria de gran tamaño, el "elemento diferenciador" de esta feria, y reforzará su internacionalización, con visitantes de cerca de 70 países.
"Es el escaparate donde las empresas muestran no solo lo que hacen, sino hasta dónde pueden llegar. Y esa combinación de demostración, proyección internacional y apuesta por la innovación es lo que la convierte en un referente global", ha destacado el director general del BEC, Xabier Basañez, en la rueda de prensa de presentación del certamen.
La 33 edición de la Bienal mostrará por sectores los principales ámbitos industriales: maquinaria de arranque, herramientas y accesorios, soldadura, metrología, componentes, maquinaria de deformación, corte de chapa y tubo, además de soluciones para el tratamiento de superficies.
Entre los países representados en el área expositiva se encuentran, entre otros, Alemania, Austria, China, Francia, Italia, Países Bajos, Polonia, Portugal, Taiwán, Turquía, Suiza, Japón, Estados Unidos y Corea del Sur.
Además, BIEMH 2026 incorporará el International Associations Area, un nuevo espacio destinado a organizaciones de máquina-herramienta en el que once asociaciones internacionales presentarán los proyectos de sus respectivos países.
La campaña internacional de captación de visitantes volverá a ser uno de los "grandes ejes" de BIEMH, con la India como uno de los países destacados, además de EE. UU., Canadá, México, Brasil, Alemania, Italia, Portugal, Francia, Turquía, Marruecos y Países Bajos, entre otros.
Muchos de estos profesionales participarán en el Hosted Buyers Programme, una iniciativa "única de BIEMH" que facilitará reuniones entre empresas expositoras y grandes compradores.
Pero este certamen es "más que una exposición", ha recordado durante la presentación su Event Manager, Mari Carmen Gorostiza, por lo que este año "refuerza su papel" como espacio de conocimiento, reflexión y conexión, a través de una extensa agenda de contenidos orientada a analizar tendencias, compartir conocimiento y favorecer el networking.
El sector, ante riesgos y oportunidades
El presidente de AFM Cluster, José Pérez Berdud, ha adelantado que la 33 edición de la Bienal "volverá a ser espectacular". "Traemos lo mejor de nuestras casas para impulsar la competitividad de las industrias", ha defendido.
Por su parte, el director general de AFM Cluster, Xabier Ortueta, ha recordado que la situación que atraviesa el sector es "compleja" con "muchísimos riesgos", pero también "muchísimas oportunidades", como las "ventanas de oportunidad" que se abren con acuerdos como los alcanzados entre la Unión Europea y los países de Mercosur o la India.
Ha apuntado que, aunque en 2025 la facturación decreció un 4,9 %, las exportaciones permanecieron "bastante estables" con un descenso de solo el 0,5 %, en un "escenario difícil" en el que, en cambio, los pedidos crecieron un 2,3 %.
En este sentido, el presidente de la Asociación Española de Importadores de Máquina Herramienta España (AIMHE), José Ignacio Ortiz de Urbina, ha señalado que 2026 ha comenzado con "buenas sensaciones" tras un último trimestre de 2025 "muy dinámico", con la automoción como principal cliente, pese a que la "demanda ha caído ligeramente".
"Esto nos anima a pensar que estamos ante una Bienal que apunta a ser exitosa. El registro de visitantes muestra muy buenos datos y muchísimo movimiento en las últimas semanas, lo cual nos invita a pensar en que estamos ante una de las mejores ediciones de los últimos años", ha aventurado el presidente de la AIMHE.
