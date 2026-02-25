BIEMHek astelehenean irekiko ditu ateak, 34 herrialdetako 1.503 enpresa eta 3.350 produktu berritzaile baino gehiagorekin
Azokak "benetako ikuskizun industrial eta teknologikoa" eskainiko du, "arriskuak eta aukerak" dituen une "nahasi" batean.
Makina-Erremintaren Nazioarteko Azokak (BIEMH) datorren astelehenean, martxoak 2, irekiko ditu ateak, Barakaldoko BECen, 34 herrialdetako 1.503 enpresarekin. 3.350 produktu berritzaile baino gehiago aurkeztuko dituzte.
Azoka, Euskadiko garrantzitsuena eta BECeko sei pabiloiek behar dituen bakarra, martxoaren 2tik 6ra egingo da, eta 3.350 produktu eta zerbitzu izango ditu erakusgai. Horietatik 350 baino gehiago nazioarteko berrikuntzak dira, 1.542 makina eta 100 robot baino gehiagorekin, eta automatizazioari, robotikari eta digitalizazioari eskainitako tokia % 20 izango da.
'Carpe BIEMH' lelopean, eta sei hamarkada baino gehiagoko ibilbidearekin, Makina-Erremintaren Nazioarteko Azokaren 33. edizioa produktuan oinarrituko da, eta tamaina handiko makinerian "kalitate eta kantitate errekorra" ezarri. Gainera, nazioartearen papera indartuko du, 70 herrialde inguruko bisitariekin.
"Enpresek egiten dutena ez ezik, noraino irits daitezkeen erakusten duten erakusleihoa da. Eta erakusketaren, nazioarteko proiekzioaren eta berrikuntzaren aldeko apustuaren konbinazio horrek bihurtzen du erreferente global", nabarmendu du Xabier Basañez BECen zuzendari nagusiak, hitzordua aurkezteko prentsaurrekoan.
Azokaren 33. edizioak sektoreka erakutsiko ditu industria-esparru nagusiak, eta erakusketa-eremuan ordezkaritza izango duten herrialdeen artean daude, besteak beste, Alemania, Austria, Txina, Frantzia, Italia, Herbehereak, Polonia, Portugal, Taiwan, Turkia, Suitza, Japonia, Estatu Batuak eta Hego Korea.
Gainera, BIEMH 2026k International Associations Area hartuko du, makina-erremintako erakundeentzako gune berria, eta bertan nazioarteko hamaika elkartek beren herrialdeetako proiektuak aurkeztuko dituzte.
Bisitariak erakartzeko nazioarteko kanpaina izango da, berriz ere, BIEMHen "ardatz nagusietako bat", eta India izango da herrialde nabarmenetako bat, baita AEB, Kanada, Mexiko, Brasil, Alemania, Italia, Portugal, Frantzia, Turkia, Maroko eta Herbehereak ere, besteak beste.
Profesional horietako askok Hosted Buyers Programme ekimenean parte hartuko dute, enpresa eta erosle handien arteko bilerak erraztuko dituen BIEMH ekimen "berezia".
Baina hitzordua "erakusketa bat baino gehiago" dela gogorarazi du aurkezpenean ekitaldiaren kudeatzaileak, Mari Carmen Gorostizak. Hori dela eta, aurten "indartu" egingo dute "ezagutzarako, hausnarketarako eta konexiorako espazio gisa duen zeregina", joerak aztertzera, ezagutza partekatzera eta networkinga bultzatzera bideratutako edukien agenda zabal baten bidez.
Sektorea, arriskuen eta aukeren aurrean
Jose Perez Berdud AFM Clusterraren presidenteak aurreratu duenez, Azokaren 33. edizioa "ikusgarria izango da berriro". "Gure etxeetako onena dakargu, industrien lehiakortasuna bultzatzeko", defendatu du.
Bestalde, Xabier Ortueta AFM Clusterraren zuzendari nagusiak gogora ekarri du sektoreak bizi duen egoera "konplexua" dela, "arrisku askorekin", baina baita "aukera askorekin" ere, hala nola Europar Batasunaren eta Mercosurreko herrialdeen edo Indiaren artean lortutako akordioekin irekitzen diren "aukera-leihoak".
2025ean fakturazioa % 4,9 jaitsi bazen ere, esportazioak "nahiko egonkor" egon ziren, % 0,5eko jaitsiera izan zen, "agertoki zail" batean, non eskaerak % 2,3 hazi ziren. Hala, ildo horretan, AIMHE Espainiako Makina Erremintaren Inportatzaileen Espainiako Elkartearen presidente Jose Ignacio Ortiz de Urbinak adierazi duenez, 2026 "sentsazio onekin" hasi da, 2025eko azken hiruhileko "oso dinamikoaren" ondoren, automobilgintza bezero nagusi izanik, nahiz eta "eskariak apur bat behera egin duen".
"Horrek bultzatzen gaitu Azoka arrakastatsua izango dela pentsatzera. Bisitarien erregistroak oso datu onak eta mugimendu handia erakusten ditu azken asteetan, eta horrek azken urteetako ediziorik onenetako bat izango dela pentsarazten digu", esan du AIMHEren presidenteak.
