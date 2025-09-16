Puede ser de tu interés:
Cómo entender declaración de genocidio en Gaza
No se requiere un número mínimo de víctimas para que se constituya un acto de genocidio, mientras que la manera en que se producen los asesinatos es igualmente irrelevante.
La ofensiva sobre la capital gazatí se sitúa en el marco de la operación Carros de Gideon II, la ofensiva del Ejército israelí para asediar la Ciudad de Gaza, según publica el Ejército en la red social X, acompañado de una reccreación en vídeo.
Al menos 28 cuerpos han sido recuperados entre los escombros este martes en la ciudad de Gaza tras los intensos bombardeos israelíes durante la noche en la capital del enclave palestino, ha informado el servicio de Defensa Civil gazatí.
Veinte cadáveres han sido hallados en el barrio de Al Daraj, en el este de la capital, y otros ocho en Sheikh Radwan, en el noreste.
"Más de 40 personas siguen atrapadas entre los escombros", ha advertido la institución en un comunicado.
Al mismo tiempo, en el barrio de Al Daraj, han logrado rescatar a una niña de 10 años que estuvo bajo los escombros durante más de ocho horas.
El Consejo de Administración de RTVE ha acordado retirar a España del Festival de Eurovisión 2026, que se celebrará en Viena (Austria), si la Unión Europea de Radiodifusión (UER) —encargada de la organización— no expulsa a Israel del certamen.
Así lo han dado a conocer RTVE tras la celebración de una reunión este martes en la que José Pablo López ha elevado dicha propuesta al Pleno del órgano de gobierno de la Corporación pública. El Consejo se compone de 15 miembros: cinco elegidos por el PSOE, cuatro por el PP, dos por Sumar y los restantes por Junts, ERC, PNV y Podemos.
Con esta decisión, España se convierte en el quinto país en confirmar su retirada de Eurovisión en el caso de la participación de Israel tras Países Bajos, Eslovenia, Islandia e Irlanda, y en el primero del conocido como 'Big Five', los cinco países que más aportan económicamente a la UER: Alemania, España, Francia, Italia y Reino Unido.
Dieciséis países han expresado su preocupación por la seguridad de la flotilla "Sumud" que se dirige a Gaza con ayuda humanitaria tras ser atacada, advirtiendo que cualquier ataque en aguas internacionales "dará lugar a la rendición de cuentas". De ahí que hayan hecho un llamamiento "a la abstención de todo acto ilegal o violento contra la Flotilla", y a que se respeten el derecho internacional y el derecho internacional humanitario.
España, Turquía, Bangladesh, Brasil, Colombia, Eslovenia, Indonesia, Irlanda, Libia, Malasia, Maldivas, México, Omán, Pakistán, Qatar, y Sudáfrica han manifestado su inquietud por la situación de esta expedición, en la que participan activistas de estos países y que han sido objeto de ataques con drones.
La ministra británica de Asuntos Exteriores, Yvette Cooper, ha calificado de "absolutamente imprudente y atroz" el nuevo ataque israrelí contra la ciudad de Gaza. "Solo provocará más derramamiento de sangre, matará a más civiles inocentes y pondrá en peligro a los rehenes que quedan", ha añadido la ministra en su cuenta de la red X.
Ha insistido en la necesidad de conseguir un "inmediato" alto el fuego, que se liberen a todos los rehenes, se permita la entrada en Gaza de ayuda humanitaria sin restricciones y se pueda alcanzar una paz duradera.
El Gobierno israelí tacha de "falso" el informe publicado este martes por una Comisión Internacional Independiente de Investigación de la ONU sobre el genocidio en Gaza.
Según un comunicado enviado por el Ministerio de Exteriores israelí, los que han elaborado el informe "actúan como representantes de Hamás" y son "conocidos por sus posturas abiertamente antisemitas".
La comisión ha estado dirigida por una de las personalidades más respetadas del mundo en este ámbito y que presidió el Tribunal Penal Internacional creado a raíz del genocidio en Ruanda, Navi Pillay.
"Israel rechaza categóricamente este informe distorsionado y falso y exige la disolución inmediata de esta Comisión de Investigación", añade Exteriores israelí.
Familiares de rehenes israelíes retenidos por Hamás en Gaza protestan frente a la conferencia del Jerusalem Post, donde participan políticos israelíes y estadounidenses. Según un portavoz del ejército israelí, alrededor de 48 rehenes permanecen cautivos en la Franja de Gaza, incluidos los cadáveres de al menos 30 muertos confirmados.
El Ministerio de Exteriores de la Autoridad Palestina ha pedido "intervención internacional urgente y excepcional para proteger a los civiles en la ciudad de Gaza" ante el lanzamiento por parte del Ejército israelí de las primeras fases de la operación terrestre para tomar la urbe, que la convertirá en "una fosa común".
"El fracaso de la diplomacia internacional para detener la guerra es sospechoso e injustificado", dice Exteriores en un comunicado, en el que ve con "extrema preocupación" la "jactancia" de los miembros del Gobierno de Benjamín Netanyahu sobre el lanzamiento de una invasión de la ciudad de Gaza.
Esta operación, indica, "expone la vida de cientos de miles de civiles palestinos al riesgo de muerte y desplazamiento", y supondrá a su juicio convertir la capital gazatí en "una fosa común y un territorio inhabitable, como ocurre con toda la Franja de Gaza".
La cifra de palestinos muertos por hambre y desnutrición a causa de la ofensiva militar de Israel y sus restricciones a la entrega de ayuda humanitaria ha ascendido a cerca de 430, incluidos tres durante el último día, según el último informde del Ministerio de Sanidad gazatí. Durante las últimas 24 horas se han confirmado tres fallecidos por estas causas, incluido un niño, lo que eleva a 428 el total de muertos por hambre y desnutrición, entre ellos 146 niños.
El Ejército israelí ha confirmado este martes que ya hay tropas terrestres dentro de la ciudad de Gaza, donde calcula que se encuentran entre 2000 y 3000 milicianos de Hamás y que considera el "principal bastión" de este grupo islamista.
En una sesión informativa con medios extranjeros, un oficial militar israelí ha indicado que si bien las tropas llevan semanas operando en las afueras de la capital gazatí, anoche el Ejército ha profundicado sus operaciones dentro de la ciudad.
GAZA
Según el corresponsal de EITB en Oriente Próximo, los tanques israelíes avanzan en la ciudad de Gaza tras cerrar la puerta a un posible acuerdo. El Ejército israelí no cederá hasta lograr su objetivo de derrotar a Hamás y liberar a los rehenes.
Esta comisión independiente internacional de las Naciones Unidas asevera que "hay orquestada una campaña genocida con la intención específica de destruir al grupo palestino en Gaza", y señala a "las más altas instancias" políticos como responsables últimos: al presidente israelí Isaac Herzog, al primer ministro Benjamín Netanyahu y al exministro de Defensa entre diciembre de 2022 y noviembre de 2024, Yoav Gallant.
Junto al movimiento de los tanques, Israel ha intensificado los bombardeos contra la capital, utilizando tanto misiles como drones y fuego de artillería, así como disparando desde helicópteros.
Hasta el momento, al menos 41 personas han fallecido en la Franja tras la noche de ataques israelíes, que también se han recrudecido en el centro de la Franja, matando a cuatro palestinos. En la capital el Ejército israelí ha matado a 37 personas.
"Hemos iniciado una poderosa operación en la ciudad de Gaza", ha anunciado por su parte el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, antes del comienzo de la sesión de este martes de su juicio por corrupción.
El ministro de Defensa israelí, Israel Katz, ha informado a primera hora de este martes de una escalada de los bombardeos del Ejército contra la ciudad de Gaza a lo largo de la noche y ha escrito en la red social X: "Gaza arde".
"No cejaremos en nuestro empeño y no daremos marcha atrás hasta que la misión se haya cumplido", ha sentenciado.
El Ejército de Israel ha recrudecido sus ataques contra la ciudad de Gaza, y según varios medios israelíes ya habría comenzado la operación terrestre para tomar la ciudad de Gaza.
Durante la noche, fuentes locales han indicado que los tanques israelíes avanzaban y retrocedían progresivamente desde la periferia de la ciudad de Gaza para ir ganando terreno, si bien el Ejército aún no ha confirmado haber lanzado definitivamente su operación terrestre contra la capital.