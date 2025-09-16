GAZA
Mikel Ayestaran: "Las familias de los secuestrados lamentan la orden de invadir Gaza, con temor a que los cautivos sean asesinados"

Mikel Ayestaran: “Bahituen familiek deitoratzen dute Gaza inbaditzeko agindua, gatibuak hilko dituztelakoan”
Mikel Ayestaran: "Bahituen familiek deitoratzen dute Gaza inbaditzeko agindua, gatibuak hilko dituztelakoan"
EITB

Según el corresponsal de EITB en Oriente Próximo, los tanques israelíes avanzan en la ciudad de Gaza tras cerrar la puerta a un posible acuerdo. El Ejército israelí no cederá hasta lograr su objetivo de derrotar a Hamás y liberar a los rehenes.

Gaza City (-), 07/09/2025.- GRAPHIC CONTENT - Palestinians react near the bodies of those killed in Israeli airstrikes, in the yard of the al-Shifa Hospital in Gaza City, 07 September 2025. According to the Palestinian Ministry of Health in Gaza, at least 31 Palestinians were killed and more than 130 others injured while attempting to obtain humanitarian aid in the past day. EFE/EPA/HAITHAM IMAD -- ATTENTION EDITORS: GRAPHIC CONTENT
"Israel ha cometido genocidio contra los palestinos en Gaza", asegura una Comisión de la ONU

Esta comisión independiente internacional de las Naciones Unidas asevera que "hay orquestada una campaña genocida con la intención específica de destruir al grupo palestino en Gaza", y señala a "las más altas instancias" políticas como responsables últimos: al presidente israelí Isaac Herzog, al primer ministro Benjamín Netanyahu y al exministro de Defensa Yoav Gallant. Sería la primera vez que una comisión de la ONU concluye que Israel ha cometido genocidio.

