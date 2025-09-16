El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, ha confirmado que el Ejército ha lanzado una operación "significante" en la ciudad de Gaza. El Ejército israelí ha destacado que la ciudad "es una zona de combate peligrosa" y ha vuelto a pedir a la población que se traslade al sur, tras afirmar que un 40 % de la población de la capital se ha ido.