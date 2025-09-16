Mikel Ayestaran: "Las familias de los secuestrados lamentan la orden de invadir Gaza, con temor a que los cautivos sean asesinados"
Según el corresponsal de EITB en Oriente Próximo, los tanques israelíes avanzan en la ciudad de Gaza tras cerrar la puerta a un posible acuerdo. El Ejército israelí no cederá hasta lograr su objetivo de derrotar a Hamás y liberar a los rehenes.
Más noticias ELMUNDO
Cómo entender declaración de genocidio en Gaza
No se requiere un número mínimo de víctimas para que se constituya un acto de genocidio, mientras que la manera en que se producen los asesinatos es igualmente irrelevante.
"Israel ha cometido genocidio contra los palestinos en Gaza", asegura una Comisión de la ONU
Esta comisión independiente internacional de las Naciones Unidas asevera que "hay orquestada una campaña genocida con la intención específica de destruir al grupo palestino en Gaza", y señala a "las más altas instancias" políticas como responsables últimos: al presidente israelí Isaac Herzog, al primer ministro Benjamín Netanyahu y al exministro de Defensa Yoav Gallant. Sería la primera vez que una comisión de la ONU concluye que Israel ha cometido genocidio.
Israel inicia una operación terrestre en la ciudad de Gaza
El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, ha confirmado que el Ejército ha lanzado una operación "significante" en la ciudad de Gaza. El Ejército israelí ha destacado que la ciudad "es una zona de combate peligrosa" y ha vuelto a pedir a la población que se traslade al sur, tras afirmar que un 40 % de la población de la capital se ha ido.
Estados Unidos ataca una segunda embarcación procedente de Venezuela con presuntos narcotraficantes
Donald Trump ha asegurado que en el ataque han fallecido tres personas que transportaban cocaína y fentanilo. El presidente venezolano, por su parte, ha señalado que Venezuela está “mas preparada” para una “lucha armada” en caso de que el país fuera agredido por Estados Unidos.
El número de muertos en Gaza podría ser diez veces superior a las estimaciones, según la relatora especial de la ONU
Francesca Albanese cree que podría haber al menos 680 000 palestinos fallecidos desde el inicio de la ofensiva israelí, el 75 % mujeres y menores. En caso de confirmarse este balance, 380 000 de ellos serían menores de cinco años.
Feijóo acusa a Sánchez de ser "responsable de los actos de violencia" de La Vuelta
El líder del PP cree que "no puede estar al frente de un gobierno democrático un presidente irresponsable que jalea la violencia entre compatriotas". Son actos "que deberían avergonzar a cualquier persona que se preocupe por nuestro país", ha añadido.
Trump dice que Qatar es "un gran aliado" de EEUU y pide a Israel que sea "muy, muy cuidadoso" con sus actos
Doha es uno de los mediadores para el conflicto en la Franja de Gaza y acoge la mayor base militar de Estados Unidos en Oriente Próximo. El Gobierno estadounidense aseguró que avisó a las autoridades qataríes del plan israelí, un extremo desmentido por Doha.
La flotilla inicia su última etapa a Gaza tras realizar algunos cambios por seguridad
Los "dos ataques con drones contra buques atracados en Túnez, obstáculos logísticos y escasez de combustible" retrasaron la partida de la flotilla.
Israel recrimina a Sánchez que animara a protestar y tilda de “vergüenza” la cancelación de la etapa de La Vuelta
El ministro de Asuntos Exteriores de Israel, Gideon Saar, ha argumentado que "la turba propalestina escuchó los mensajes incitadores y atacó La Vuelta ciclista". "Se ha cancelado el evento deportivo que siempre había sido motivo de orgullo para España. Sánchez y su Gobierno: ¡vergüenza para España!", ha concluido.