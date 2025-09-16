La Comisión Internacional Independiente de la ONU sobre los Territorios Palestinos Ocupados se ha convertido en la primera instancia en establecer de manera fáctica que se está cometiendo un genocidio en Gaza y el trabajo que está realizando es comparable al que en su época cumplieron otros mecanismos de investigación frente a los genocidios de Bosnia (exYugoslavia), Ruanda y Darfur (Sudán).

¿Qué es un genocidio?

De acuerdo a la Convención sobre el Genocidio de 1948 y al Estatuto de Roma que creó la Corte Penal Internacional, se trata de un crimen internacional que implica una responsabilidad individual y ocurre cuando se tiene la intención de destruir, total o parcialmente, a un grupo nacional, étnico, racial o religioso. El pueblo palestino ha sido reconocido como un grupo cubierto por la Convención.

El genocidio ocurre a través de cualquiera de los siguientes actos:

1. La matanza de miembros del grupo.

2. Lesión grave e irremediable a su integridad física o mental.

3. Sometimiento a condiciones de vida que conducen a su destrucción física, total o parcial.

4. Medidas destinadas a impedir nacimientos en el seno del grupo.



5. Traslado por la fuerza de niños a otro grupo.



La Comisión de la ONU ha establecido que Israel ha perpetrado con los palestinos de Gaza los primeros cuatro de esos cinco delitos y que lo ha hecho con la intención específica de destruir al grupo protegido, en todo o en parte.

No se requiere un número mínimo de víctimas para que se constituya un acto de genocidio, mientras que la manera en que se producen los asesinatos es igualmente irrelevante.