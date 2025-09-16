GAZA
Nola ulertu Gazako genozidio deklarazioa; Bosnia, Ruanda eta Darfurren bizi izandakoaren ondoren
Ez da gutxieneko biktima-kopururik behar genozidio-ekintza bat gauzatzeko, eta hilketak egiteko moduak ere ez du garrantzirik.
Israelek Gaza Hiria bereganatzeko erasoaldi handia abiatu du, airez eta lurrez.
Gideonen Gurdiak II operazioaren barruan kokatzen du Israelgo Armadak asteartean Gaza Hiria setiatzeko erasoaldia Armadak X sare sozialean argitaratu duenez.
Gutxienez 28 gorpu berreskuratu dituzte hondakinen artean astearte honetan Gaza Hirian, Israelek Palestinako hiriburuan gauean egindako bonbardaketa gogorren ondorioz hildako palestinarrenak, Gazako Defentsa Zibileko zerbitzuak jakitera eman duenez.
Hogei gorpu aurkitu dituzte Al Daraj auzoan, hiriburuaren ekialdean, eta beste zortzi Sheikh Radwanen, ipar-ekialdean.
"40 pertsona baino gehiago hondakinen artean harrapatuta daude oraindik", ohartarazi du erakundeak ohar batean.
Aldi berean, Al Daraj auzoan, hondakinen azpian zortzi orduz baino gehiagoz harrapatuta egon den 10 urteko neskato bat erreskatatzea lortu dute.
Espainia ez da 2026ko Eurovision jaialdian izango, baldin eta antolakuntzaz arduratzen den EBU erakundeak (European Broadcasting Union) erakundeak Israel kanporatzen ez badu.
Hala iragarri du RTVE Espainiako irrati-telebista publiko Administrazio Kontseiluak, gaur goizean egin duen bileraren ostean. 15 kidek osatzen dute: bost PSOEk aukeratutakoak dira, lau PPk, bi Sumarrek eta bana Juntsek, ERCk, EAJk eta Podemosek.
Dagoeneko bost dira Israelekin batera Eurovisionen parte hartzeari uko egin dioten herrialdeak: Herbehereeak, Eslovenia, Islandia, Irlanda eta Espainia.
Hamasei herrialdek adierazi dute kezkatuta daudela Gazara laguntza humanitarioarekin doan "Sumud" ontzidiaren segurtasunarekin, ontzidiak erasoa jasan ostean, eta ohartarazi dute nazioarteko uretan egindako edozein erasok "kontuak ematea" ekarriko duela. Hori dela eta, "Flotillaren aurkako ekintza ilegal edo bortitz oro baztetzea" eskatu dute, eta nazioarteko zuzenbidea eta nazioarteko zuzenbide humanitarioa errespetatzeko.
Espainiak, Turkiak, Bangladeshek, Brasilek, Kolonbiak, Esloveniak, Indonesiak, Irlandak, Libiak, Malaysiak, Maldivek, Mexikok, Omanek, Pakistanek, Qatarrek eta Hegoafrikak adierazi dute kezka hori, izan ere herrialde horietako ekintzaileak doaz erasoak jasan dituzten espedizioan.
Yvette Cooper Erresuma Batuko Kanpo Arazoetako ministroren iritziz, Israelek Gaza hiriaren aurka abiatutako eraso berria "arduragabea eta ankera" da. "Odol gehiago isuriko du, zibil errugabe gehiago hilko ditu eta geratzen diren bahituak arriskuan jarriko ditu", gaineratu du ministroak X sareko kontuan.
Su-eten "berehalakoa" lortzeko beharra azpimarratu du, bahitu guztiak askatzeko, giza laguntza mugarik gabe Gazan sartzeko eta bake iraunkorra lortzeko.
Israelgo Gobernuak "faltsutzat" jo du NBEren Nazioarteko Ikerketa Batzorde Independente batek astearte honetan argitaratutako txostena, zeinetan baieztatzen den "Israelek genozidioa" egin duela palestinarren aurka Gazan.
Israelgo Atzerri Ministerioak bidalitako ohar baten arabera, txostena egin dutenek "Hamasen ordezkari gisa jarduten dute" eta "jarrera antisemitengatik ezagunak dira".
Batzordea arlo horretan mundu mailan aditurik errespetatuenetako batek zuzen du, Navi Pillay, Ruandako genozidioaren ondorioz sortutako Nazioarteko Zigor Auzitegiko buru izan zena.
"Israelek erabat baztertzen du txosten distortsionatu eta faltsu hori, eta Ikerketa Batzorde hori berehala desegiteko eskatzen du", gaineratu du Israelgo Atzerri Ministerioak.
Hamasek Gazan bahitutako israeldarren senideek protesta egin dute politikari israeldarrak eta estatubatuarrak parte hartzen ari diren Jerusalem Post konferentziaren aurrean. Israelgo armadako bozeramaile baten arabera, 48 bahitu inguru daude Gazako Zerrendan, horietatik 30 hilik leudeke.
Palestinako Aginte Nazionaleko Atzerri Ministerioak "nazioarteko premiazko eta salbuespenezko esku-hartzea" eskatu du "Gaza hirian zibilak babesteko", Israelgo Armadak hiria hartzeko lurreko operazioaren lehen faseei ekin ondoren, hiria "hobi komun" bihurtuko baitu.
"Gerra gelditzeko nazioarteko diplomaziaren porrota susmagarria eta bidegabea da", dio Atzerri Ministerioak ohar batean, eta "kezka handiz" ikusten du Benjamin Netanyahuren Gobernuko kideen "harrokeria", Gaza hirian inbasioa abiaraztean.
430 inguru dira dagoeneko Israelek egindako erasoaldi militarraren eta laguntza humanitarioa emateko murrizketen ondorioz goseak eta desnutrizioak hildako palestinarrak. Gazako Osasun Ministerioaren azken informazioaren arabera, azken 24 orduetan hiru pertsona hil dira arrazoi horiengatik, horietako bat haurra, eta guztira 428 pertsona hil dira gosearen eta desnutrizioaren ondorioz, horien artean 146 haur.
Israelgo Armadak astearte honetan baieztatu duenez, lurreko tropak daude jada Gaza hirian. Armadaren hitzetan, Hamaseko 2.000 eta 3.000 miliziano artean leudeke taldearen "gotorleku nagusi" den hirian.
Atzerriko hedabideekin egindako saio informatibo batean, Israelgo ofizial militar batek adierazi duenez, tropek asteak daramatzate Gaza hiriaren kanpoaldean lanean, baina bart Armadak bere operazioak sakondu ditu hirian.
EITBren Ekialde Hurbileko korrespontsalaren arabera, Israelgo tankeak aurrera doaz Gaza hirian, balizko akordio bati ateak itxi ondoren. Israelgo Armadak ez du amore emango bere helburua lortu arte; hau da, Hamas garaitu eta bahituak askatu arte.
Nazio Batuen nazioarteko batzorde independente horrek baieztatu duenez, "kanpaina genozida bat dago antolatuta, Gazako biztanleria palestinarra suntsitzeko asmo espezifikoarekin", eta "instantzia gorenetako politikariak" jotzen ditu azken erantzuletzat: Isaac Herzog Israelgo presidentea, Benjamin Netanyahu lehen ministroa eta 2022ko abendutik 2024ko azarora Defentsa ministro izandako Yoav Gallant.
Tankeen mugimenduarekin batera, Israelek hiriburuaren aurkako bonbardaketak areagotu ditu, misilak, droneak eta artilleriako sua ere erabiliz, baita helikopteroetatik tiro eginez ere.
Gauean zehar, gutxienez 41 pertsona hil ditu Israelek Zerrendan. Gaza erdialdean ere gogortu dira erasoak, eta lau palestinar hil dituzte. Hiriburuan 37 dira eraildakoak.
"Operazio boteretsu bat hasi dugu Gaza hirian", iragarri du Benjamin Netanyahu Israelgo lehen ministroak, ustelkeriagatik bere aurka abiatzekoak diren epaiketa hastear dela.
Israel Katz Defentsa ministroak iragarri du "Gaza sutan" dagoela eta Israelgo Armadak Gaza hiriaren aurkako erasoak gogortu dituela gauean, X sare sozialean astearten honetan argitaratutako mezu batean.
"Ez dugu etsiko eta ez dugu atzera egingo misioa bete arte", azpimarratu du.
Israelgo Armadak erasoak gogortu ditu Gaza hirian, eta, hainbat hedabide israeldarren arabera, lurreko operazioa ere abiatu du hiriburua hartzeko asmoz.
Tokiko iturrien arabera, gauean Israelgo tankeek aurrera egin dute Gaza hiriaren kanpoaldean, gero eta leku handiagoa hartuz. Hala ere, oraindik Israelgo Armadak ez du baieztatu ezta gezurtatu ere hiriburuaren aurkako lurreko operazioa abiatu duenik.