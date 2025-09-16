"Israelek genozidioa egin du palestinarren aurka Gazan", dio NBEko Batzorde batek
Nazio Batuen nazioarteko batzorde independente honek baieztatu duenez, "kanpaina genozida bat abiatu dute Gazan herri palestinarra suntsitzeko", eta erantzuletzat jo ditu Israelgo buruzagi gorenak, hala nola, Isaac Herzog Israelgo presidentea, Benjamin Netanyahu lehen ministroa eta Yoav Gallant Defentsa ministro ohia. NBEko batzorde batek ondorioztatu du, lehen aldiz, Israelek genozidioa egin duela Gazan.
"Israelek genozidioa egin du palestinarren aurka Gazan", adierazi du astearte honetan NBEko Nazioarteko Ikerketa Batzorde Independente batek. Navi Pillay Ruandako genozidioaren ondorioz sortutako Nazioarteko Zigor Auzitegiaren buru izandakoak zuzentzen du NBEko batzorde hori.
2023ko urriaren 7an Hamasek Israelen aurkako egunean hasitako ikerketaren arabera, "Israelgo agintariek eta segurtasun indarrek bost ekintza genozidetatik lau burutu dituzte", nazioarteko zuzenbidean jasota dagoen genozidioaren definizioari erreparatuta.
Ekintza genozidatzat jotzen dira: hiltzea, kalte fisiko edo mental larriak eragitea, bizi-baldintzak tamalgarriak ezartzea herri bat osorik edo zati batean suntsitzeko eta jaiotzak eragozteko neurriak ezartzea.
Batzorde horrek plazaratutakoen artean, lazgarrienetariko bat da bizi-itxaropena ia erdira jaitsi dela Gazan, 75,5 urterekin hasi baitzen gatazka, 40,5 urterekin urtebete geroago, eta 34,9 urtekoa da orain.
Kopuru horiek ez dute kontuan hartzen indarkeriaren eragina malnutrizioan edo arreta medikoa jasotzeko ezintasuna, hortaz, bizi-itxaropena are txikiagoa izango litzateke gaur egun.
Netanyahuren aurkako salaketak
"Krimen latz horien erantzuleak Israelgo agintariak dira, ia bi urtez kanpaina genozida bat burutu dutelako Gazan herri palestinarra suntsitzeko", esan du Pillayk komunikabideen aurrean egindako txosten luze baten aurkezpenean.
Egindako ikerketek agerian uzten dute, halaber, Israelgo Estatuak ez duela genozidioa egitea aurreikusi edo zigortu, eta ez dituela ekintza horiek ikertu ezta ustezko egileak auzipetu ere.
NBEko Batzordeak erantzuletzat jo ditu Israelgo buruzagi gorenak, hala nola, Isaac Herzog Israelgo presidentea, Benjamin Netanyahu lehen ministroa eta Yoav Gallant Defentsa ministro ohia (2022-2024).
Nazioarteko komunitatearen "konplizitatea"
horren aurrean, Batzordeak Israelgo Gobernuari eskatu dio Gazako genozidioa amai dezala eta Nazioarteko Justizia Auzitegiaren behin-behineko neurriak aplika ditzala. 2024ko urtarrilean Nazioarteko Justizia Auzitegiak genozidio-ekintzak prebenitzeko, frogak ikertzeko eta zaintzeko eta laguntza humanitarioa sartzen uzteko beharrezko guztia egiteko agindu zion Israelgo Gobernuari, eta horrek ez du ezer bete.
"Israelek bere gose-politikarekin bukatu behar du, eta laguntza humanitarioa oztoporik gabe eskuratzea erraztu eta bermatu", exijitu du Pillayk.
Batzordearen txostenean Gazako egoeran nazioarteko erantzukizuna ere aipatzen da, eta genozidioaren frogen aurrean izandako erreakzio eskasa konplizitatetzat har daitekeela ondorioztatu du.
"Nazioarteko komunitateak ezin du isilik egon Israelek Gazako herri palestinarraren aurka abiatutako kanpaina genozidaren aurrean. "Genozidioaren seinale eta froga argiak daudenean, hura geldiarazteko ezer ez egitea konplize izatea da", salatu du.
Nazioarteari buruzko albiste gehiago
Nola ulertu Gazako genozidio deklarazioa; Bosnia, Ruanda eta Darfurren bizi izandakoaren ondoren
Ez da gutxieneko biktima-kopururik behar genozidio-ekintza bat gauzatzeko, eta hilketak egiteko moduak ere ez du garrantzirik.
Mikel Ayestaran: “Bahituen familiek Gaza inbaditzeko agindua deitoratzen dute, gatibuak hilko dituztelakoan”
EITBren Ekialde Hurbileko korrespontsalaren arabera, Israelgo tankeak aurrera doaz Gaza hirian, balizko akordio bati ateak itxi ondoren. Israelgo Armadak ez du amore emango bere helburua lortu arte; hau da, Hamas garaitu eta bahituak askatu arte.
Israelek lurreko operazioa abiatu du Gaza hirian
Benjamin Netanyahu Israelgo lehen ministroak baieztatu du erasoaldi "garrantzitsua" hasi dutela Gaza hirian. Israelgo Armadaren arabera, Gaza hiria "borroka eremu arriskutsua" da eta hori dela eta hegoaldera joateko eskatu die bertako bizilagunei.
AEBk Venezuelatik ateratako bigarren ontzi bati eraso egin dio, droga zeramala argudiatuta
Donald Trumpek jakinarazi duenez, kokaina eta fentaniloa zeraman ontziak eta erasoan barruan zihoazen hiru pertsona hil dira. Bestalde, Nicolas Madurok nabarmendu du herrialdea "borroka armaturako" prestatuago dagoela AEBk Venezuelari eraso egiten badio.
Gazan hildakoak uste dena baino hamar aldiz gehiago izan daitezke, NBEko errelatore bereziaren arabera
Francesca Albanesek adierazi du gutxienez 680.000 palestinar hil ahal izan dituela Israelek erasoak hasi zituenetik, % 75 emakumeak eta adingabeak. Datuak baieztatuz gero, horietatik 380.000 bost urtetik beherako haurrak lirateke.
Feijook La Vueltako "indarkeria ekintzen arduraduna" izatea leporatu dio Sanchezi
PPko buruzagiaren ustez, "ezin da gobernu demokratiko baten buru izan herrikideen arteko indarkeria goraipatzen duen presidente arduragabea". "Gure herriaz arduratzen den edonor lotsarazi beharko luketen ekintzak izan dira", gaineratu du.
Qatar AEBren "aliatu handia" dela esan du Trumpek, eta Israeli bere ekintzekin "kontu handiz" jokatzeko eskatu dio
Doha Gazako gatazkarako bitartekarietako bat da, eta bertan dago Estatu Batuek Ekialde Hurbilean duten base militar handiena. AEBetako Gobernuak ziurtatu zuen Qatarreko agintariei Israelen planaren berri eman ziela, baina, Dohak ukatu egin zuen abisua jaso izana.
Ontzidiak azken etapari ekingo dio Gazara bidean, segurtasunagatik aldaketa batzuk egin ostean
"Tunisian porturatutako ontzien aurka droneekin egindako bi erasoek, oztopo logistikoek eta erregai eskasiak" ontzidiaren irteera atzeratu dute.
Israelek Sanchezi leporatu dio Palestinaren aldeko protestak hauspotzea eta lotsagarritzat jo du azken etapa bertan behera geratu izana
Gideon Saar Israelgo Atzerri ministroaren iritziz, Sanchezek eta bere gobernuak Espainia lotsarazten dute.