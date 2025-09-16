Gaza
"Israelek genozidioa egin du palestinarren aurka Gazan", dio NBEko Batzorde batek

Nazio Batuen nazioarteko batzorde independente honek baieztatu duenez, "kanpaina genozida bat abiatu dute Gazan herri palestinarra suntsitzeko", eta erantzuletzat jo ditu Israelgo buruzagi gorenak, hala nola, Isaac Herzog Israelgo presidentea, Benjamin Netanyahu lehen ministroa eta Yoav Gallant Defentsa ministro ohia. NBEko batzorde batek ondorioztatu du, lehen aldiz, Israelek genozidioa egin duela Gazan.

Israelgo Armadak Gazan hildakoen irudia. Argazkia: EFE
"Israelek genozidioa egin du palestinarren aurka Gazan", adierazi du astearte honetan NBEko Nazioarteko Ikerketa Batzorde Independente batek. Navi Pillay Ruandako genozidioaren ondorioz sortutako Nazioarteko Zigor Auzitegiaren buru izandakoak zuzentzen du NBEko batzorde hori.

2023ko urriaren 7an Hamasek Israelen aurkako egunean hasitako ikerketaren arabera, "Israelgo agintariek eta segurtasun indarrek bost ekintza genozidetatik lau burutu dituzte", nazioarteko zuzenbidean jasota dagoen genozidioaren definizioari erreparatuta

Ekintza genozidatzat jotzen dira: hiltzea, kalte fisiko edo mental larriak eragitea, bizi-baldintzak tamalgarriak ezartzea herri bat osorik edo zati batean suntsitzeko eta jaiotzak eragozteko neurriak ezartzea.

Batzorde horrek plazaratutakoen artean, lazgarrienetariko bat da bizi-itxaropena ia erdira jaitsi dela Gazan, 75,5 urterekin hasi baitzen gatazka, 40,5 urterekin urtebete geroago, eta 34,9 urtekoa da orain.

Kopuru horiek ez dute kontuan hartzen indarkeriaren eragina malnutrizioan edo arreta medikoa jasotzeko ezintasuna, hortaz, bizi-itxaropena are txikiagoa izango litzateke gaur egun.

Netanyahuren aurkako salaketak

"Krimen latz horien erantzuleak Israelgo agintariak dira, ia bi urtez kanpaina genozida bat burutu dutelako Gazan herri palestinarra suntsitzeko", esan du Pillayk komunikabideen aurrean egindako txosten luze baten aurkezpenean.

Egindako ikerketek agerian uzten dute, halaber, Israelgo Estatuak ez duela genozidioa egitea aurreikusi edo zigortu, eta ez dituela ekintza horiek ikertu ezta ustezko egileak auzipetu ere.

NBEko Batzordeak erantzuletzat jo ditu Israelgo buruzagi gorenak, hala nola, Isaac Herzog Israelgo presidentea, Benjamin Netanyahu lehen ministroa eta Yoav Gallant Defentsa ministro ohia (2022-2024).

Nazioarteko komunitatearen "konplizitatea"

horren aurrean, Batzordeak Israelgo Gobernuari eskatu dio Gazako genozidioa amai dezala eta Nazioarteko Justizia Auzitegiaren behin-behineko neurriak aplika ditzala. 2024ko urtarrilean Nazioarteko Justizia Auzitegiak genozidio-ekintzak prebenitzeko, frogak ikertzeko eta zaintzeko eta laguntza humanitarioa sartzen uzteko beharrezko guztia egiteko agindu zion Israelgo Gobernuari, eta horrek ez du ezer bete.

"Israelek bere gose-politikarekin bukatu behar du, eta laguntza humanitarioa oztoporik gabe eskuratzea erraztu eta bermatu", exijitu du Pillayk.

Batzordearen txostenean Gazako egoeran nazioarteko erantzukizuna ere aipatzen da, eta genozidioaren frogen aurrean izandako erreakzio eskasa konplizitatetzat har daitekeela ondorioztatu du.

"Nazioarteko komunitateak ezin du isilik egon Israelek Gazako herri palestinarraren aurka abiatutako kanpaina genozidaren aurrean. "Genozidioaren seinale eta froga argiak daudenean, hura geldiarazteko ezer ez egitea konplize izatea da", salatu du.

