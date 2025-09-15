Gazan hildakoak uste dena baino hamar aldiz gehiago izan daitezke, NBEko errelatore bereziaren arabera
Francesca Albanesek adierazi du gutxienez 680.000 palestinar hil ahal izan dituela Israelek erasoak hasi zituenetik, % 75 emakumeak eta adingabeak. Datuak baieztatuz gero, horietatik 380.000 bost urtetik beherako haurrak lirateke.
NBEk Lurralde Palestinar Okupatuetarako daukan errelatore bereziak, Francesca Albanesek, ohartarazi duenez, Israelek Gazako Zerrendan egindako erasoen ondorioz hildako pertsonen kopurua hamar aldiz handiagoa izan daiteke. Gazako agintariek ia 65.000 biktima kontatu dituzte baina Nazio Batuetako Ordezkariak adierazi du gutxienez 680.000 izan daitezkeela. Horietatik % 75 emakumeak eta haurrak.
"Hori da akademiko eta zientzialari batzuen arabera, hildakoen benetako zifra baina zaila izango da frogatzea edo ezeztatzea, lurralde palestinarrera sartzeak debekatuta jarraitzen badu", azaldu du Genevan eman duen prentsaurreko batean.
Albaneseren arabera, balantze hori berretsiz gero, 380.000 biktima bost urtetik beherakoak izango lirateke. 1.581 biktima osasun-langileak ziren, 252 kazetariak eta 346 Nazio Batuetako langileak.
Gainera, 10.000 palestinar atxilotu dituztela ere salatu du, gehienak "modu arbitrarioan", eta "gosez hiltzea, torturatzea eta presoak bortxatzea" leporatu diete Israelgo Indar Armatuei.
Albanesek jakinarazi duenez, Gazako zerrendaren % 85 birrinduta dago eta Zisjordaniako egoera ere ez da ona. "1.000 palestinar baino gehiago, 212 haur barne, hil dituzte azken 710 egunetan. 1.600 eraso erregistratu dira, aurreko urteetan baino % 22 gehiago palestinarrak bizi diren eremuetan", zehaztu du.
Era berean, 40.000 palestinar nahitaez desplazatuak izan direla ziurtatu du. "Anexioek etenik gabe jarraitzen dute", azaldu du prentsaurrekoan.
"Traumak eta minak belaunaldiz belaunaldi iraungo dute. Bitartean, estatu gehiegik jarraitzen dute ezikusiarena egiten, sufrimendua normalizatzen eta sufrimenduaz etekina ateratzen. Armen merkataritzak eta Israelekiko harreman diplomatikoek etengabe jarraitzen dute. Eta hori ez da moralki zuzena, legez kanpokoa ere bada", argudiatu du.
"Gazako genozidioa historiara pasatuko da"
"Gazako genozidioa historiara pasatuko" dela ere esan du Albanesek: "Genozidio hau zerbait desberdina da, argi eta garbi bultzatzen da, zinikoki ukatzen da eta gupidagabe sostengatzen da; arma gisa erabiltzen da, eta aurka egiten dutenak isilarazi, jazarri, kriminalizatu eta iraindu egiten dira", adierazi du.
Nazioarteari buruzko albiste gehiago
Feijook La Vueltako "indarkeria ekintzen arduraduna" izatea leporatu dio Sanchezi
PPko buruzagiaren ustez, "ezin da gobernu demokratiko baten buru izan herrikideen arteko indarkeria goraipatzen duen presidente arduragabea". "Gure herriaz arduratzen den edonor lotsarazi beharko luketen ekintzak izan dira", gaineratu du.
Qatar AEBren "aliatu handia" dela esan du Trumpek, eta Israeli bere ekintzekin "kontu handiz" jokatzeko eskatu dio
Doha Gazako gatazkarako bitartekarietako bat da, eta bertan dago Estatu Batuek Ekialde Hurbilean duten base militar handiena. AEBetako Gobernuak ziurtatu zuen Qatarreko agintariei Israelen planaren berri eman ziela, baina, Dohak ukatu egin zuen abisua jaso izana.
Ontzidiak azken etapari ekingo dio Gazara bidean, segurtasunagatik aldaketa batzuk egin ostean
"Tunisian porturatutako ontzien aurka droneekin egindako bi erasoek, oztopo logistikoek eta erregai eskasiak" ontzidiaren irteera atzeratu dute.
Israelek Sanchezi leporatu dio Palestinaren aldeko protestak hauspotzea eta lotsagarritzat jo du azken etapa bertan behera geratu izana
Gideon Saar Israelgo Atzerri ministroaren iritziz, Sanchezek eta bere gobernuak Espainia lotsarazten dute.
Netanyahu Rubiorekin Erosten Harresian: "Aliantza hau ez da inoiz hain indartsua izan"
"Donald Trumpen eta Rubio idazkariaren presidentetzapean, aliantza hau sendotzea lortu dugu, eta biziki eskertzen dugu", esan du Israelgo lehen ministroak.
Israelek Dohan egindako bonbardaketa aztertzeko goi-bilera, Qatarren
Hamasen ordezkaritzaren aurka egindako bonbardaketa, Gazako Zerrendarako azken su-eten proposamenari heltzeko bilduta zegoenean, "estatu-terrorismoa" dela esan du Qatarko lehen ministroak.
6.000 gazatarrek etxea galdu dute azken orduetan, eta Israelek Gazako hiriaren setioa areagotu du
Marco Rubio AEBko Estatu idazkaria Tel Aviveko aireportura heldu da igande honetan, bi eguneko bisita ofiziala egiteko.
Israelgo Armadak Basel Adra "No other Land" filmagatik Oscar saria irabazi zuen zinemagile palestinarraren etxea okupatu du
Filmeko beste zuzendarietako batek salatu duenez, Adraren etxea okupatu dute, kolono taldeek Zisjordania hegoaldeko Al Tuwani herrixkari eraso ostean.
Errumaniako ehiza-hegazkinek Errusiako drone bat atzeman dute herrialdeko aire-eremuan
Moskuk Errumaniako mugatik gertu dauden Ukrainako azpiegiturei egindako beste eraso batean gertatu da. Bukarestek "eraso bat" bezala hartu du dronearen hegaldia, eta bere lurraldea defendatzeko konpromisoa berretsi du.