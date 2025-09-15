SARRASKIA GAZAN

Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Gazan hildakoak uste dena baino hamar aldiz gehiago izan daitezke, NBEko errelatore bereziaren arabera

Francesca Albanesek adierazi du gutxienez 680.000 palestinar hil ahal izan dituela Israelek erasoak hasi zituenetik, % 75 emakumeak eta adingabeak. Datuak baieztatuz gero, horietatik 380.000 bost urtetik beherako haurrak lirateke.

Gaza niño muerto

Aita batek bere haurraren hilotza darama besoetan, Gaza Hirian. Argazkia: EuropaPress

author image

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

NBEk Lurralde Palestinar Okupatuetarako daukan errelatore bereziak, Francesca Albanesek, ohartarazi duenez, Israelek Gazako Zerrendan egindako erasoen ondorioz hildako pertsonen kopurua hamar aldiz handiagoa izan daiteke. Gazako agintariek ia 65.000 biktima kontatu dituzte baina Nazio Batuetako Ordezkariak adierazi du gutxienez 680.000 izan daitezkeela. Horietatik % 75 emakumeak eta haurrak.

"Hori da akademiko eta zientzialari batzuen arabera, hildakoen benetako zifra baina zaila izango da frogatzea edo ezeztatzea, lurralde palestinarrera sartzeak debekatuta jarraitzen badu", azaldu du Genevan eman duen prentsaurreko batean.

Albaneseren arabera, balantze hori berretsiz gero, 380.000 biktima bost urtetik beherakoak izango lirateke. 1.581 biktima osasun-langileak ziren, 252 kazetariak eta 346 Nazio Batuetako langileak.

Gainera, 10.000 palestinar atxilotu dituztela ere salatu du, gehienak "modu arbitrarioan", eta "gosez hiltzea, torturatzea eta presoak bortxatzea" leporatu diete Israelgo Indar Armatuei. 

Albanesek jakinarazi duenez, Gazako zerrendaren % 85 birrinduta dago eta Zisjordaniako egoera ere ez da ona. "1.000 palestinar baino gehiago, 212 haur barne, hil dituzte azken 710 egunetan. 1.600 eraso erregistratu dira, aurreko urteetan baino % 22 gehiago palestinarrak bizi diren eremuetan", zehaztu du.

Era berean, 40.000 palestinar nahitaez desplazatuak izan direla ziurtatu du. "Anexioek etenik gabe jarraitzen dute", azaldu du prentsaurrekoan.

"Traumak eta minak belaunaldiz belaunaldi iraungo dute. Bitartean, estatu gehiegik jarraitzen dute ezikusiarena egiten, sufrimendua normalizatzen eta sufrimenduaz etekina ateratzen. Armen merkataritzak eta Israelekiko harreman diplomatikoek etengabe jarraitzen dute. Eta hori ez da moralki zuzena, legez kanpokoa ere bada", argudiatu du.

"Gazako genozidioa historiara pasatuko da"

"Gazako genozidioa historiara pasatuko" dela ere esan du Albanesek: "Genozidio hau zerbait desberdina da, argi eta garbi bultzatzen da, zinikoki ukatzen da eta gupidagabe sostengatzen da; arma gisa erabiltzen da, eta aurka egiten dutenak isilarazi, jazarri, kriminalizatu eta iraindu egiten dira", adierazi du.


Gazako Zerrenda Palestina Israel Benjamin Netanyahu Hamas Ekialde Hurbila Munduko albisteak

Nazioarteari buruzko albiste gehiago

Gehiago kargatu