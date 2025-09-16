Espainiak ez du 2026ko Eurovision lehiaketan parte hartuko Israel bertan bada
Hala erabaki du RTVEko Administrazio Kontseiluak. Hortaz, baldin eta Eurovision antolatzen duenak —UER— ez badu Israel kanporatzen Espainiak ez du datorren urtean Vienan (Austria) egingo den lehiaketan parte hartuko.
Espainia ez da 2026ko Eurovision jaialdian izango, baldin eta antolakuntzaz arduratzen den EBU erakundeak (European Broadcasting Union) erakundeak Israel kanporatzen ez badu.
Hala iragarri du RTVE Espainiako irrati-telebista publiko Administrazio Kontseiluak, gaur goizean egin duen bileraren ostean. 15 kidek osatzen dute: bost PSOEk aukeratutakoak dira, lau PPk, bi Sumarrek eta bana Juntsek, ERCk, EAJk eta Podemosek.
Dagoeneko bost dira Israelekin batera Eurovisionen parte hartzeari uko egin dioten herrialdeak: Herbehereeak, Eslovenia, Islandia, Irlanda eta Espainia.
Azken egunetan Israelen gaineko presioa areagotu egin da. Pasa den igandean bertan esaterako, Vueltaren azken etapa bertan behera utzi behar izan zuten, Palestinaren aldeko manifestazioen ondorioz.
Pedro Sanchez Espainiako Gobernuko presidenteak, bere aldetik, eskatu du Israelek ez dezala inolako kirol lehiaketatan parte hartu "basakeriak irauten duen bitartean.
Israelek uko egin dio erretiratzeari
Eurovisioneko antolakuntzak bere neutraltasuna defendatu duen arren, Errusiari betoa jarri zion 2022an Ukraina inbaditu ondoren. Halaber, Kan Israelgo irrati publikoaren zuzendariak uko egin dio jaialditik erretiratzeari, horretarako arrazoirik ez dagoela iritzita.
Politikari buruzko albiste gehiago
Goia: "Israelen aurkako protestek ez lukete indarkeriaren muga gainditu beharko"
Radio Euskadiri eskainitako elkarrizketa batean Donostiako alkateak adierazi duenez, "batzuetan jokabide justifikatu ezinak ikusi ditut", eta joan den astean EHUren urte akademikoaren inaugurazioan bizi izandakoa aipatu du adibide gisa (jatorriz, gaztelaniaz).
UCIk Pedro Sanchez kritikatu du "manifestariekiko miresmena" adierazteagatik eta "espiritu olinpikoaren aurka" joateagatik
Txirrindularitzaren nazioarteko erakundeak gaitzetsi egin du "kirolaren instrumentalizazioa helburu politikoekin, oro har, eta bereziki gobernu baten aldetik". Gainera, zalantzan jarri du "Espainiak kirol ekitaldi handiak hartzeko gaitasuna duenik".
Tellado: "EH Bilduren kopia txar bat bihurtu da EAJ"
Miguel Tellado Alderdi Popularreko idazkari nagusiaren ustez, EAJ "oso denbora gutxian, gaizki zahartu da", "EH Bilduren kopia txar bat bihurtu" da eta "jada, ez da zentro-eskuineko alderdia". Buruzagi popularraren arabera, "PP da alternatiba posible bakarra".
UPNk “erantzukizunak bere gain hartzeko” eskatu dio Nafarroako Gobernuari Belateko esleipenaren harira
Javier Esparzak adierazi duenez, Gobernuak "azalpenak eman beharko” ditu. “Santos Cerdanen enpresa bati 76 milioi euroko lanak zergatik” eman zizkion eta “deuseztagarritzat jo den prozedimentua” zergatik erabili zen azaldu beharko duela dio UPNko bozeramaileak.
Andueza, estatus politiko berriaz: "Legetik kanpoko zerbait sartzen badute testuan, PSE-EEk ez du babestuko"
Eneko Andueza PSE-EEren idazkari nagusiak esan duenez, estatus berriaren negoziazioan "muinean ados" daude, baina "arazoa betikoa" da. "Legetik kanpoko zerbait sartzen badute bide-orrian, PSE-EEk ez du testua babestuko", zehaztu du.
Nafarroako Gobernua ez dator bat OANAk Belateko esleipenaren deuseztagarritasunaz esandakoarekin
Oscar Chivite Lurralde Kohesiorako kontseilariak komunikabideen aurrean azaldu duenez, adjudikazio prozesua Nafarroako Kontratazio Legea jarraituz egin zen eta Belateko tuneleko lanak ez dira geldiaraziko.
PSN: "Irregulartasun administratibo bat ez da legez kanpoko zerbait, eta are gutxiago, ustelkeria"
Jardunbide Egokien eta Ustelkeriaren Aurkako Nafarroako Bulegoaren txostenaren ondoren, PSNk dio "frogatuta" geratu dela "Nafarroako Gobernuaren barruan ez dagoela ustelkeriarik, ezta legez kanpoko jardunbiderik ere".
Erripagañan 62 BOE eraikitzeko egindako kontratua ere jomugan jarri du Nafarroako Ustelkeriaren Aurkako Bulegoak
Ustelkeriaren Aurkako Bulegoaren ustez, Nasuvinsa enpresa publikoak Erripagañan babes ofizialeko etxebizitzak eraikitzeko egindako kontratuaren nondik norakoetan, "urraketa ageriko eta nabarmen ugari" daude. Jose Maria Aierdi Nafarroako Gobernuko Landa Garapeneko eta Ingurumeneko kontseilari eta Nasuvinsako zuzendari kudeatzaile ohiak defendatu duenez, baina, "ez zen enpresa baten aldeko traturik egon".
Pedro Sanchezek eskatu du Israelek ez dezala inolako kirol lehiaketatan parte hartu "basakeriak irauten duen bitartean"
Diputatuen Kongresuan parlamentu arteko batzordearen bileran, diputatu, senatari eta europarlamentari sozialisten aurrean, Sanchezek ezinegona erakutsi du lehen Ukrainaren inbasioaren ostean Errusia kanporatu zen gisan, ez delako orain gauza bera egiten Israelekin. Diazen iritziz, "Israelek ezin du ez Eurovisionen ez beste edozein lekutan normaltasunez parte hartu Palestinan genozidio bat betikotzen ari den bitartean".