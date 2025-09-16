GAZA
Espainiak ez du 2026ko Eurovision lehiaketan parte hartuko Israel bertan bada

Hala erabaki du RTVEko Administrazio Kontseiluak. Hortaz, baldin eta Eurovision antolatzen duenak —UER— ez badu Israel kanporatzen Espainiak ez du datorren urtean Vienan (Austria) egingo den lehiaketan parte hartuko. 

israel eurovision efe
Israelen ordezkaria aurtengo edizioan Eurovisionen. Argazkia: EFE
author image

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Espainia ez da 2026ko Eurovision jaialdian izango, baldin eta antolakuntzaz arduratzen den EBU erakundeak (European Broadcasting Union) erakundeak Israel kanporatzen ez badu. 

Hala iragarri du RTVE Espainiako irrati-telebista publiko Administrazio Kontseiluak, gaur goizean egin duen bileraren ostean. 15 kidek osatzen dute: bost PSOEk aukeratutakoak dira, lau PPk, bi Sumarrek eta bana Juntsek, ERCk, EAJk eta Podemosek. 

Dagoeneko bost dira Israelekin batera Eurovisionen parte hartzeari uko egin dioten herrialdeak: Herbehereeak, Eslovenia, Islandia, Irlanda eta Espainia. 

Azken egunetan Israelen gaineko presioa areagotu egin da. Pasa den igandean bertan esaterako, Vueltaren azken etapa bertan behera utzi behar izan zuten, Palestinaren aldeko manifestazioen ondorioz. 

Pedro Sanchez Espainiako Gobernuko presidenteak, bere aldetik, eskatu du Israelek ez dezala inolako kirol lehiaketatan parte hartu "basakeriak irauten duen bitartean.

Israelek uko egin dio erretiratzeari 

Eurovisioneko antolakuntzak bere neutraltasuna defendatu duen arren, Errusiari betoa jarri zion 2022an Ukraina inbaditu ondoren. Halaber, Kan Israelgo irrati publikoaren zuzendariak uko egin dio jaialditik erretiratzeari, horretarako arrazoirik ez dagoela iritzita. 

Erripagañan 62 BOE eraikitzeko egindako kontratua ere jomugan jarri du Nafarroako Ustelkeriaren Aurkako Bulegoak

  Ustelkeriaren Aurkako Bulegoaren ustez, Nasuvinsa enpresa publikoak Erripagañan babes ofizialeko etxebizitzak eraikitzeko egindako kontratuaren nondik norakoetan, "urraketa ageriko eta nabarmen ugari" daude. Jose Maria Aierdi Nafarroako Gobernuko Landa Garapeneko eta Ingurumeneko kontseilari eta Nasuvinsako zuzendari kudeatzaile ohiak defendatu duenez,  baina, "ez zen enpresa baten aldeko traturik egon".

MADRID, 15/09/2025.- El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez (C), junto a la presidenta del PSOE, Cristina Narbona (i) y la vicesecretaria general, María Jesús Montero (d), preside la reunión interparlamentaria del Grupo Parlamentario Socialista, este lunes en el Congreso. EFE/JJ GUILLEN
Pedro Sanchezek eskatu du Israelek ez dezala inolako kirol lehiaketatan parte hartu "basakeriak irauten duen bitartean"

Diputatuen Kongresuan parlamentu arteko batzordearen bileran, diputatu, senatari eta europarlamentari sozialisten aurrean, Sanchezek ezinegona erakutsi du lehen Ukrainaren inbasioaren ostean Errusia kanporatu zen gisan, ez delako orain gauza bera egiten Israelekin.  Diazen iritziz, "Israelek ezin du ez Eurovisionen ez beste edozein lekutan normaltasunez parte hartu Palestinan genozidio bat betikotzen ari den bitartean".

