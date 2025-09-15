Israeli aurre

Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Pedro Sanchezek eskatu du Israelek ez dezala inolako kirol lehiaketatan parte hartu "basakeriak irauten duen bitartean"

Diputatuen Kongresuan parlamentu arteko batzordearen bileran, diputatu, senatari eta europarlamentari sozialisten aurrean, Sanchezek ezinegona erakutsi du lehen Ukrainaren inbasioaren ostean Errusia kanporatu zen gisan, ez delako orain gauza bera egiten Israelekin. 

MADRID, 15/09/2025.- El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez (C), junto a la presidenta del PSOE, Cristina Narbona (i) y la vicesecretaria general, María Jesús Montero (d), preside la reunión interparlamentaria del Grupo Parlamentario Socialista, este lunes en el Congreso. EFE/JJ GUILLEN
Pedro Sanchez, astelehen honetan, PSOEren parlamentu-arteko bileran. Argazkia: EFE.
author image

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Gazan "basakeriak irauten duen bitartean" Israelek nazioarteko kirol lehiaketetan parte hartu ezin izatea eskatu du astelehen honetan Pedro Sanchez Gobernuko presidenteak.

Diputatuen Kongresuan parlamentu arteko batzordearen bileran, diputatu, senatari eta europarlamentari sozialisten aurrean, Sanchezek ezinegona erakutsi du lehen Ukrainaren inbasioaren ostean Errusia kanporatu zen gisan, ez delako orain gauza bera egiten Israelekin.

"Gure jarrera argia eta irmoa da, basakeria amaitu arte, ez Errusiak ez Israelek ez dute nazioarteko lehiaketa bakar bat gehiagotan ere parte hartu behar", adierazi du Madrilen, Espainiako Vueltako azken etapan izandako istiluen biharamunean. Izan ere, Igandean , bertan behera utzi behar izan zuten Vueltako amaiera, eta bi atxilotu eta hogei bat polizia zauritu ziren ibilbidean zehar izandako protestetan.

Sanchezek beti arbuiatu du indarkeria, baina, azpimarratu duenez, igandean hiriburuan bizitakoaren ostean, "injustiziaren aurka mobilizatzen den" eta "modu baketsuan" bere ideiak defendatzen dituen Espainiako gizarte zibilarekiko "miresmen eta errespetu sakona" sentitzen du. 

Sanchezek astelehen honetan erakutsitako jarrerabat dator joan den maiatzean Eurovision Jaialdiaren harira esandakoekin, Israel musika-lehiaketatik at uztea defendatu baitzuen, Errusiarekin egin zen bezala, baita antzeko beste ekitaldi batzuetatik ere.

Pedro Sanchez Psoe Espainiako gobernua Israel Gazako Zerrenda Palestina Errusia-Ukraina gerra Errusia Politika

Politikari buruzko albiste gehiago

18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

Milaka pertsona bildu ditu Ernaik Donostian, independentziaren alde eta faxismoaren aurka

Milaka lagun bildu dira igande honetan Donostian, Ernai ezker abertzaleko gazte erakundeak deituta, independentziaren alde. Halaber, Jon Paredes Manot 'Txiki' eta Angel Otaegi omendu dituzte, fusilatu zituzteneko 50. urteurrenean. Amaiur Egurrola Ernaiko bozeramaileak egungo gazte belaunaldiek "borrokaren lekukoa hartzeko" borondatea dutela esan du. "Ekiteko garaia da", adierazi, eta hilaren 27an Iruñeko Anaitasunan eta azaroaren 20an Bilbon mobilizatzeko deia egin du.  

Eneko Andueza y Javier de Andrés dan su punto de vista sobre la gestión de la Ertzaintza
18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

Ertzaintzaren oposizioen inguruko irregulartasun salaketa bat ikertzen ari da Auzitegi Nagusia

Eneko Andueza PSE-EEko idazkari nagusiak eta Javier De Andres Euskadiko PPko presidenteak El Correo egunkariak gaur argitaratu duen albisteari buruzko iritzia eman dute. Ertzaintzako agenteak hautatzeko prozesuetan manipulazioa izan daitekeelako jarritako salaketaz aritu dira aipatu albistean. Segurtasun Sailetik azaldu dutenez, horren inguruko bi salaketa jarri dituzte epaitegietan. Biak ezetsi dituzte lehen instantzian, baina horietako bat errekurritu egin dute, eta, ondorioz, ez du bere ibilbidea amaitu. Egun, Euskal Autonomia Erkidegoko Auzitegi Nagusian dago.

Gehiago kargatu