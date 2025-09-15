Restricciones a Israel
Pedro Sánchez reclama que Israel no participe en ninguna competición deportiva "mientras dure la barbarie"

En la reunión de la comisión interparlamentaria en el Congreso de los Diputados, ante los diputados, senadores y europarlamentarios socialistas, Sánchez ha puesto en cuestión que, tal como se expulsó a Rusia tras la invasión de Ucrania, ahora no se haga lo mismo con Israel.

MADRID, 15/09/2025.- El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez (C), junto a la presidenta del PSOE, Cristina Narbona (i) y la vicesecretaria general, María Jesús Montero (d), preside la reunión interparlamentaria del Grupo Parlamentario Socialista, este lunes en el Congreso. EFE/JJ GUILLEN
Pedro Sánchez, este lunes, en la reunión interparlamentaria del PSOE. Foto: EFE.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha pedido este lunes que Israel no pueda participar en ninguna competición deportiva internacional "mientras dure la barbarie" en Gaza y que se le apliquen las mismas restricciones que a Rusia en este sentido.

En la reunión de la comisión interparlamentaria en el Congreso de los Diputados, ante los diputados, senadores y europarlamentarios socialistas, Sánchez ha puesto en cuestión que, tal como se expulsó a Rusia tras la invasión de Ucrania, ahora no se haga lo mismo con Israel. 

"Nuestra posición es clara y rotunda, hasta que no cese la barbarie, ni Rusia ni Israel deben estar en ninguna competición internacional más", ha indicado al día siguiente de los altercados en la última etapa de La Vuelta a España en Madrid que obligaron a cancelarla y se saldaron con dos detenidos y una veintena de policías heridos.

Sánchez rechaza siempre la violencia, pero insiste, tras lo vivido el domingo en la capital, en que siente "una profunda admiración y respeto" por una sociedad civil española "que se moviliza contra la injusticia" y defiende su idea "de forma pacífica".

Esta posición manifestada este lunes por Sánchez coincide con la planteada en mayo pasado ante el Festival de Eurovisión al defender que Israel fuera apartado del certamen musical, como se hizo con Rusia, y de otros eventos similares.

Ernai reúne a miles de personas en Donostia a favor de la independencia y reivindican "la lucha de 'Txiki' y Otaegi"

Miles de personas se han manifestado este domingo en Donostia-San Sebastián, convocadas por la organización juvenil de la izquierda abertzale Ernai, a favor de la independencia. Asimismo, se ha homenajeado a Jon Paredes Manot 'Txiki' y Ángel Otaegi, en el 50 aniversario de su fusilamiento. La portavoz de Ernai, Amaiur Egurrola, ha reivindicado la voluntad de las actuales generaciones de jóvenes de "coger el testigo de la lucha contra el fascismo" . Ha señalado que "es hora de actuar" y ha llamado a movilizarse el día 27 en el Anaitasuna de Pamplona y el 20 de noviembre en Bilbao.  

Pedro Sáncez ha manifestado hoy su respaldo a las movilizaciones llevadas a cabo a favor de Palestina, durante la Vuelta Ciclista a España. El presidente ha destacado que España es un pueblo DIVERSO en su territorialidad pero capaz de unirse en la defensa de las causas justas y los derechos humanos. Declaraciones que ha efectuado en el trancurso de un mitin en Málaga, un acto para apoyar a Maria Jesus Montero y poner en marcha la maquinaria electoral en Andalucía
Sánchez muestra su "admiración" a las movilizaciones a favor de Palestina, durante La Vuelta

Pedro Sánchez ha manifestado hoy su respaldo a las movilizaciones llevadas a cabo a favor de Palestina, durante la Vuelta Ciclista a España. El presidente ha destacado que España es un "pueblo diverso en su territorialidad", pero capaz de unirse en la defensa de las causas justas y los derechos humanos. Declaraciones que ha efectuado en el trancurso de un mitin en Málaga (Andalucía).

(Foto de ARCHIVO) EUSKADI.-Euspel llama a concentrarse en Arkaute contra el nombramiento de Dani Maeztu como profesor de derecho de la academia 03/10/2017
El Tribunal Superior del País Vasco investiga una denuncia de irregularidades en torno a las oposiciones de la Ertzaintza

Eneko Andueza, secretario general del PSE-EE, y Javier De Andrés, presidente del PP vasco, han opinado sobre la noticia publicada por El Correo. En la misma, se hace referencia a la denuncia por posible manipulación en los procesos de selección de agentes de la Ertzaintza. Desde del Departamento de Seguridad explican que hay dos denuncias presentadas en sede judicial al respecto. Las dos han sido desestimadas en primera instancia; una de ellas, recurrida, no ha finalizado su recorrido, y en estos momentos se encuentra en el Tribunal Superior del País Vasco.
