Pedro Sánchez reclama que Israel no participe en ninguna competición deportiva "mientras dure la barbarie"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha pedido este lunes que Israel no pueda participar en ninguna competición deportiva internacional "mientras dure la barbarie" en Gaza y que se le apliquen las mismas restricciones que a Rusia en este sentido.

En la reunión de la comisión interparlamentaria en el Congreso de los Diputados, ante los diputados, senadores y europarlamentarios socialistas, Sánchez ha puesto en cuestión que, tal como se expulsó a Rusia tras la invasión de Ucrania, ahora no se haga lo mismo con Israel.

"Nuestra posición es clara y rotunda, hasta que no cese la barbarie, ni Rusia ni Israel deben estar en ninguna competición internacional más", ha indicado al día siguiente de los altercados en la última etapa de La Vuelta a España en Madrid que obligaron a cancelarla y se saldaron con dos detenidos y una veintena de policías heridos.

Sánchez rechaza siempre la violencia, pero insiste, tras lo vivido el domingo en la capital, en que siente "una profunda admiración y respeto" por una sociedad civil española "que se moviliza contra la injusticia" y defiende su idea "de forma pacífica".

Esta posición manifestada este lunes por Sánchez coincide con la planteada en mayo pasado ante el Festival de Eurovisión al defender que Israel fuera apartado del certamen musical, como se hizo con Rusia, y de otros eventos similares.