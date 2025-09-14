Vuelta España
Cancelada la última etapa de la Vuelta España, tras los disturbios en el centro de Madrid

Los manifestantes han entrado en los últimos kilómetros del recorrido, generando así que se parará la carrera a 57 kilómetros de meta. Tras varios parones, la organización ha decidido cancelar la etapa.

Palestinaren aldeko protestak Madrilen
18:00 - 20:00
La organización de la Vuelta España ha decido cancelar la última etapa, tras las protestas propalestinas en el centro de Madrid. Y es que, los manifestantes han ocupado el último kilómetro del recorrido, tomando por completo la carretera.

Los enfrentamientos entre la policía y los manifestantes han ocurrido en el último kilometro, cuando han comenzado a tirar las vallas que delimitaban el recorrido.

Ha sido entonces cuando una marcha improvisada ha empezado a recorrer el centro de Madrid.

El pelotón ha tenido que parar a falta de 57 kilómetros del final, cerca de la entrada a la ciudad. Tras varias reanudaciones neutralizadas y ante las noticias que llegaban desde la meta, los corredores han tenido que bajarse de la bicicleta.

La organización, incapaz de neutralizar las protestas, ha decidido cancelar la etapa, dando por terminada también la Vuelta España 2025.

Los ciclistas han tenido que ser escoltados por la Policía hacia los vehículos de equipo y sus hoteles.

Manifestación en el centro de Madrid

Esta Vuelta la gana Palestina"

"Esta Vuelta, la gana Palestina"

Las manifestaciones propalestinas han tomado el centro de Madrid. Con banderas palestinas en mano, los manifestantes han proclamado gritos como "Esta Vuelta la gana Palestina" y "No es una guerra, es un genocidio".

En estos momentos, la protesta se encuentra cerca de la fuente Cibeles donde los manitestantes han decidido hacer una sentada.

