Las protesta propalestina de la última etapa, en imágenes
Los y las manifestantes han impedido que los ciclistas finalicen el recorrido.
Cancelada la última etapa de la Vuelta España, tras los disturbios en el centro de Madrid
Los manifestantes han entrado en los últimos kilómetros del recorrido, generando así que se parará la carrera a 57 kilómetros de meta. Tras varios parones, la organización ha decidido cancelar la etapa.
Detenido un joven en Lasarte-Oria por agredir con un arma blanca a otro hombre
La víctima presentaba varios cortes sangrantes, que según se pudo averiguar le había causado otro individuo al agredirle con un cúter.
La marcha 'Ibaitik Itsasora' reúne a miles de personas en Pamplona
En torno a 3.000 personas han recibido en la capital navarra a la marcha que recorre Euskal Herria por la libertad palestina, desde Tudela a Hendaia.
El juicio contra el masajista donostiarra acusado de agredir sexualmente a tres menores arranca este lunes
La Fiscalía de Gipuzkoa pide penas que suman 45 años de cárcel para el procesado, cuyo juicio está previsto que se prolongue hasta el próximo jueves.
Una cadena humana pide el cierre de la incineradora de Zubieta en la playa de La Concha
Elsa, diagnosticada con ELA a los 9 años, logra su sueño de estudiar en la universidad
El acceso a la universidad se convirtió en un obstáculo más, tras superar la Educación Primaria y la Educación Secundaria. A pesar de las dificultades, Elsa ha conseguido un logro memorable: ha empezado a estudiar el Grado en Psicología, y quiere ser psicóloga criminóloga en el futuro.
La Diputación alavesa anuncia subvenciones para financiar los costes contra el mildiu
Este domingo se ha celebrado en Leza la 30ª Fiesta de la Vendimia de Rioja Alavesa. Por su parte, el Gobierno Vasco ha anunciado la creación de una oficina permanente en Rioja Alavesa para dar servicio al sector vitivinícola.
Herida una persona en Mutilva tras caerse por un tragaluz a cuatro metros de altura
El joven de 21 años herido ha sido trasladado al Hospital Universitario de Navarra, con un politrauma de pronóstico reservado.
Un hombre y un niño, heridos por inhalación de humo en un incendio en Pamplona
Los afectados fueron trasladados al Hospital Universitario de Navarra (HUN) tras el incendio que se originó en la cocina de una vivienda de la calle Gorriti.