Palestinaren aldeko Madrilgo protestaren irudiak

Palestinaren aldeko protestak, azken etapan

EITB

Azken eguneratzea

Manifestariek errepidea itxi ostean, txirrindulariek ezin izan dute helmugarainoko bidea egin Espainiako Vueltako azken etapan, Madrilen.

Madril Palestina Manifestazioak Argazkigintza Gizartea

