Bertan behera geratu da Vueltako azken etapa, Madrilgo protesten ondorioz

Manifestariak ibilbideko azken kilometroan sartu dira, eta errepidea erabat okupatu dute. Pelotoia zenbaitetan gelditu ostean, lasterketako antolatzaileek etapa bertan behera uztea erabaki dute.

Palestinaren aldeko protestak Madrilen
18:00 - 20:00
EITB

Azken eguneratzea

Bertan behera geratu da Vueltako azken etapa, Madrilgo erdigunean sortu diren protestak direla eta. Izan ere, manifestariek ibilbideko azken kilometroan sartu dira, errepidea okupatuz.

Azken kilometroan sortu dira poliziaren eta manifestarien arteko liskarrak., ibilbideko hesiak bota dituztenean.

Orduan hasi dute manifestariek bat-bateko martxa bat, etapako ibilbidean zehar.

Horren ondorioz, helmugatik 57 kilometrora zegoen pelotoia gelditu behar izan dute; alegia, Madrilgo sarreratik gertu.

Minutu gutxira, pelotoiak neutralizatuta ekin dio etapari. Hala ere, apur bat aurrerago, berriro gelditu behar izan dute.

Protestekin amaitu ezinik,  antolatzaileek bertan behera utzi dute azken etapa eta, beraz, amaitutzat eman dute lasterketa.

Madrilgo manifestazioak

"Vuelta honetan, Palestina irabazle"

Palestinaren aldeko manifestazioak Madrilgo erdigunea hartu du. Palestinako banderak eskuan, manifestariek "Vuelta honetan, Palestina irabazle" eta "Ez da gerra bat, genozidioa baizik" oihukatu dute.

Une honetan, protesta Cibeles iturri inguruan da. Manifestariek eserialdi baketsua egitea erabaki dute.

Cargas policiales antes de pasar la etapa 21 de la Vuelta Ciclista a España, en la plaza de Callao, a 14 de septiembre de 2025, en Madrid (España). La Vuelta Ciclista a España pone hoy en Madrid el punto y final a una 90 edición de la ronda española marcada por las protestas en apoyo del pueblo palestino. La etapa final ha comenzando en la localidad de Alalpardo y finaliza en Cibeles con un recorrido de 106 kilómetros. Matias Chiofalo / Europa Press 14 SEPTIEMBRE 2025;PALESTINA;CICLISMO;VUELTA CICLISTA;ESPAÑA;PIXELADA 14/9/2025
