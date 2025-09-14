Bertan behera geratu da Vueltako azken etapa, Madrilgo protesten ondorioz
Manifestariak ibilbideko azken kilometroan sartu dira, eta errepidea erabat okupatu dute. Pelotoia zenbaitetan gelditu ostean, lasterketako antolatzaileek etapa bertan behera uztea erabaki dute.
Bertan behera geratu da Vueltako azken etapa, Madrilgo erdigunean sortu diren protestak direla eta. Izan ere, manifestariek ibilbideko azken kilometroan sartu dira, errepidea okupatuz.
Azken kilometroan sortu dira poliziaren eta manifestarien arteko liskarrak., ibilbideko hesiak bota dituztenean.
Orduan hasi dute manifestariek bat-bateko martxa bat, etapako ibilbidean zehar.
Horren ondorioz, helmugatik 57 kilometrora zegoen pelotoia gelditu behar izan dute; alegia, Madrilgo sarreratik gertu.
Minutu gutxira, pelotoiak neutralizatuta ekin dio etapari. Hala ere, apur bat aurrerago, berriro gelditu behar izan dute.
Protestekin amaitu ezinik, antolatzaileek bertan behera utzi dute azken etapa eta, beraz, amaitutzat eman dute lasterketa.
Madrilgo manifestazioak
Vuelta honetan, Palestina irabazle"
"Vuelta honetan, Palestina irabazle"
Palestinaren aldeko manifestazioak Madrilgo erdigunea hartu du. Palestinako banderak eskuan, manifestariek "Vuelta honetan, Palestina irabazle" eta "Ez da gerra bat, genozidioa baizik" oihukatu dute.
Une honetan, protesta Cibeles iturri inguruan da. Manifestariek eserialdi baketsua egitea erabaki dute.
Informazioa lantzen
