Vueltako 16. etapa 8 kilometro lehenago neutralizatu dute Gazaren aldeko protestengatik
Ehunka pertsona irten dira errepide ertzetara Galiza por Palestina plataformak egindako deialdiari erantzunez, “Ez da gerra, genozidioa da” lelopean, Israel Gazan egiten ari den inbasioa salatzeko. Tentsio uneak ere bizi izan dira Poliziak hainbat pertsona identifikatu eta kargak egin baititu.
Galizako Poio eta Mos Castro de Herville herrien artean egitekoa zen Vuelta txirrindulari probako 16. etapa helmugara iritsi baino 8 kilometro lehenago neutralizatu dute Israel-Premier Tech taldearen parte-hartzea salatzeko protesten ondorioz.
Ehunka pertsonak egin dute bat Galiza por Palestina plataformak Israel Gazan egiten ari den inbasio militarra salatzeko deitu dituen protestekin eta tentsio uneak bizi izan dira Poliziak hainbat pertsona identifikatu eta karga batzuk egin baititu.
San Cosme mendatean bildu den pertsona kopuruak lasterketa igarotzeko arazoak sortu ditu eta tentsio uneak bizi izan dira polizia agenteekin.
Pontevedra hirian izan dute protestek oihartzunik zabalena. Zaleak Palestinako banderez bete dituzte ibilbideko bi puntu. Karabana bertatik pasa denean, ozen entzun dira "Ez da gerra, genozidioa da" aldarria eta bestelako hainbat oihu.
Groba mendateko igoeran errepidean zeharkatutako zuhaitz bat ere kendu dute Estatuko segurtasun indarrek.
Azkenean, La Vueltako zuzendaritzak etapa 8 kilometro lehenago etetea erabaki du, “lasterketa blokeatzen” ari zen protesta baten ondorioz.
