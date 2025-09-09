Neutralizan la etapa 16 de La Vuelta a 8 km del final por las protestas por Gaza

La decimosexta etapa de La Vuelta Ciclista a España, que se disputa este martes entre Poio y Mos Castro de Herville (Galicia), ha sido neutralizada a 8 km de meta a causa de las protestas por Gaza que se han producido por la participación del equipo Israel–Premier Tech en la ronda ciclista.

Cientos de personas han secundado las protestas convocadas por el colectivo Galiza por Palestina para denunciar la invasión militar de Israel en el territorio ocupado de Gaza y la agentes de la Guardia Civil y Policía Nacional han intervenido con cargas e identificaciones.

En el alto de San Cosme se han concentrado numerosas personas impidiendo el paso de la comitiva lo que ha provocado momentos de tensión entre las fuerzas de seguridad y los manifestantes.

En Pontevedra, donde la convocatoria ha tenido mayor respaldo, los manifestantes se han concentrado en dos puntos que han estado plagados de banderas palestinas. Al paso de la caravana ciclista se han escuchado gritos como "No es una guerra, es un genocidio" o "Israel asesina, La Vuelta patrocina”.

Las fuerzas de seguridad también han tenido que retirar un árbol atravesado en la carretera en el ascenso al Alto de Groba.

Finalmente, la dirección de La Vuelta ha decidido cortar la etapa y decidir el ganador y los tiempos para la clasificación a 8 kilómetros de la línea de meta, debido a “una protesta que está bloqueando la carrera”.