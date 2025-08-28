Palestina
Oscar Guerrero (Israel-Premier Tech): "Zilegi iruditzen zait jendeak protestatzea, baina errespetuz"

Palestinaren aldeko manifestari batzuek eten egin zuten Israel-Premier Tech txirrindularitza taldearen lasterketa, La Vueltako erlojupeko betean.

Israel-Premier Tech taldearen aurkako protestak Espainiako Itzulian. Argazkia: Europa Press.
Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Palestinaren aldeko manifestari batzuek errepidea eten zuten Espainiako Vueltako erlojupekoan, Israel-Premier Tech taldearen aurka protestatzeko. Horrek geldiunea sortu zuen israelgo taldearen igarobidea, lasterketa segundo batzuez blokeatuz.

Hori dela eta, Radio Euskadiko El Boulevard irratsaioak elkarrizketa egin dio Oscar Guerrero Israelgo taldearen zuzendariri. Honek gertatutakoa gaitzetsi du: "Zilegi iruditzen zait jendeak protesta egitea, baina errespetuz. Kirolariarekin ez sartzea, ez baitute zerikusirik historiarekin".

Oscar Guerrero, Israel-Premier Tech-eko zuzendaria

65-70 km/h-ko abiaduran zoazenean, eroriko bat oso larria izan daiteke "

Guerrerok azaldu duenez, txirrindulariak segurtasun ezarekin eta beldurtuta sentitu ziren ekintzak txirrindularientzat zuen arriskua dela eta; izan ere, batzuek lasterketa uztea pentsatu zuten: "Susto handia izan zen. 65-70 kilometro orduko abiaduran zoazenean, eroriko bat oso larria izan daiteke".

Bestalde, lasterketako antolaluntzak manifestariak salatuko dituela iragarri du. Javier Guillen, La Vueltako zuzendariak, protesta ekintza "indarkeria ekintza" gisa kalifikatu du eta ohartarazi du ez dela berriro onartuko. "Arrazoi bakezaleak oinarri duen edozein aldarrikapen errespetagarria da. Hala ere, gertatutakoak arriskuan jarri ditu korrikalariak", azpimarratu du zuzendariak.

Javier Guillen, La Vueltako zuzendaria

Arrazoi bakezaleak oinarri duen edozein aldarrikapen errespetagarria da. Hala ere, gertatutakoak arriskuan jarri ditu korrikalariak"

Guillenek gogorarazi nahi izan du Israel-Premier Tech-ek "kirol merituengatik" parte hartzen duela itzulian, "ez gonbidapenagatik", eta taldearen segurtasuna "modu berezian" tratatzen ari direla azpimarratu du.

Alarmarik egon ez arren, zuzendariak onartu du antolakuntzaren kezka bestelako gertakaririk egote aldera. Horregatik, zaleen laguntza eskatu du edozein arrisku detektatzeko.

18:00 - 20:00
