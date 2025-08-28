La contrarreloj por equipos de la Vuelta a España en Figueres (Cataluña) se vio interrumpida este miércoles cuando unos manifestantes irrumpieron en la carretera con una pancarta de apoyo a Palestina, bloqueando durante unos segundos el paso del Israel-Premier Tech. La acción se produjo en los primeros compases de la etapa de 24,1 kilómetros.

Tras ello, el programa El Boulevar de Radio Euskadi ha entrevistado al director del equipo israelí, Óscar Guerrero, que ha condenado lo ocurrido: “Me parece lícito que la gente proteste, pero con respeto. Que no se metan con el deportista, que no tienen nada que ver con la historia”.