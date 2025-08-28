Palestina
Óscar Guerrero (Israel-Premier Tech): “Me parece lícito que la gente proteste, pero con respeto”

El equipo de ciclismo Israel-Premier Tech sufrió una interrupción en plena contrarreloj de La Vuelta en Figueres por la irrupción de manifestantes propalestinos.
Protestas contra el equipo Israel-Premier Tech en la Vuelta a España. Foto: Europa Press.
Euskaraz irakurri: Oscar Guerrero (Israel-Premier Tech): "Zilegi iruditzen zait jendeak protestatzea, baina errespetuz"
author image

Agencias | EITB

Última actualización

La contrarreloj por equipos de la Vuelta a España en Figueres (Cataluña) se vio interrumpida este miércoles cuando unos manifestantes irrumpieron en la carretera con una pancarta de apoyo a Palestina, bloqueando durante unos segundos el paso del Israel-Premier Tech. La acción se produjo en los primeros compases de la etapa de 24,1 kilómetros.

Tras ello, el programa El Boulevar de Radio Euskadi ha entrevistado al director del equipo israelí, Óscar Guerrero, que ha condenado lo ocurrido: “Me parece lícito que la gente proteste, pero con respeto. Que no se metan con el deportista, que no tienen nada que ver con la historia”.

Óscar Guerrero, director de Israel-Premier Tech

Cuando vas a 65-70 km/h una caída puede ser muy grave"

Guerrero ha explicado que los corredores se sintieron inseguros y asustados el peligro que la acción generó para los ciclistas, hasta el punto de plantearse abandonar: “Fue un gran susto. Cuando vas a 65-70 kilómetros por hora, una caída puede ser muy grave”.

Por su parte, la organización de la carrera anunció que denunciará a los manifestantes. El director de La Vuelta, Javier Guillén, calificó la acción como un “acto de violencia” y advirtió de que no se permitirá que vuelva a repetirse. “Cualquier reivindicación es respetable por cauces pacíficos. Lo que ha pasado ponía en riesgo a los corredores”, ha subrayado el director.

Javier Guillén, director de La Vuelta

Cualquier reivindicación es respetable por causas pacíficas. Lo que ha pasado ponía en riesgo a los corredores"

Guillén recordó que el Israel-Premier Tech participa en la Vuelta “por méritos deportivos, no por invitación”, y subrayó que la seguridad del equipo está siendo tratada “de manera especial”.

Aun sin existir una alarma concreta, reconoció la preocupación ante posibles incidentes y pidió la colaboración ciudadana para alertar sobre cualquier amenaza.

