La OTAN lanza la operación 'Centinela del Ártico' para reforzar su presencia militar tras la crisis en Groenlandia
La OTAN ha lanzado este miércoles la operación 'Centinela del Ártico', una misión para reforzar la presencia militar de la Alianza en la región y que es el resultado del acuerdo alcanzado por el presidente estadounidense, Donald Trump, y el secretario general aliado, Mark Rutte, tras la crisis abierta por las pretensiones de la Casa Blanca de hacerse con el control con Groenlandia.
El Mando Aliado de Operaciones (ACO, por sus siglas en inglés), será el responsable de la planificación y ejecución de todos los ejercicios, actividades y operaciones que la OTAN llevará a cabo en el Ártico, reforzando así la postura de la Alianza Atlántica para garantizar que toda la región del Ártico "siga siendo segura".
"'Centinela del Ártico' subraya el compromiso de la Alianza de salvaguardar a sus miembros y mantener la estabilidad en una de las zonas más estratégicamente significativas y ambientalmente exigentes del mundo", ha subrayado el comandante Supremo Aliado de la OTAN (SACEUR), blexus G. Grynkewich, en un comunicado difundido por la organización.
El también general de la Fuerza Aérea estadounidense ha añadido que esta misión "aprovechará la fortaleza" de la OTAN para “proteger” la región ante la actividad militar de Rusia y el creciente interés económico de China en la zona.
Integrar otras misiones
Esta operación integrará y dará coherencia a otras misiones de más bajo enfoque operativo de algunos Estados miembro de la Alianza, como la maniobra de Noruega 'Cold Response', o el ejercicio danés 'Resistencia Ártica', misión en la que participaron hasta ocho países europeos en plena crisis por Groenlandia, y que provocó la indignación de Trump cuando amenazó a los aliados con nuevos aranceles.
'Centinela del Ártico' estará dirigida por el Mando Conjunto de Fuerza de Norfolk (JFC Norfolk), ubicado en Reino Unido, cuya área de responsabilidad abarca desde diciembre todo el Ártico y polo norte, en coordinación con el Mando Aliado de Operaciones, coordinando a su vez actividades con el Comando de Defensa Aeroespacial de América del Norte (NORAD) y los mandos Norte y Europeo de Estados Unidos.
Según el comandante Supremo Aliado, el cuartel general de Norfolk actuará como "puente entre Norteamérica y Europa" y será "clave" para defender los accesos estratégicos entre ambos continentes a través del Ártico.
Te puede interesar
Netanyahu recibe información de las negociaciones de EE. UU. con Irán antes de su reunión con Trump
El primer ministro de Israel será recibido este mismo miércoles por el secretario de Estado, Marco Rubio, para luego reunirse con el inquilino de la Casa Blanca.
Al menos 10 muertos en un tiroteo en una escuela de Canadá
Entre los fallecidos está el supuesto autor de los disparos. Las autoridades han afirmado que alrededor de 25 personas han sido atendidas por lesiones en el centro médico local y que otras dos han sido evacuadas en helicóptero con heridas de extrema gravedad.
El caso Epstein pone en jaque la continuidad de Starmer como primer ministro del Reino Unido
Starmer ha afirmado que no está "dispuesto" a dimitir tras la petición de laboristas escoceses por el escándalo que salpica al exembajador en Estados Unidos, Peter Mandelson.
Victoria arrolladora de la primera ministra Takaichi en Japón y aumento de las posiciones antiinmigración
La líder conservadora alcanza una mayoría de algo más de dos tercios y podrá sacar adelante sus políticas. Dos partidos hasta ahora minoritarios dieron la sorpresa: los ultraderechistas de Sanseito y del Team Mirai.
Será noticia: Bad Bunny en la Super Bowl, huelga en Tubos Reunidos y paros en Renfe
Resumen de las principales noticias que hoy elaborará Orain.
Bad Bunny sacude la Super Bowl con un mensaje de unidad y desata las críticas de Trump
El artista puertorriqueño hace historia en el intermedio de la final de la Superbowl con un espectáculo acompañado por Lady Gaga y Ricky Martin, que culmina con un alegato a favor de la unidad del continente. Donald Trump lo ha calificado como “una bofetada a nuestro país”.
El socialista Seguro vence en la segunda vuelta de las elecciones de Portugal, con el 65,77 % de los votos
El ultraderechista Ventura, por su parte, habría logrado el 34,13 % de los apoyos, con el 95 % de los votos ya escrutados. Algunas localidades han decidido retrasar las elecciones una semana, hasta el 15 de febrero, debido a los efectos de los temporales que ha sufrido el país en las últimas dos semanas.
Un tribunal iraní condena a la Nobel de la Paz Mohammadi a siete años y medio de prisión
Dimite el principal asesor de Starmer por el escándalo de los archivos de Epstein
El jefe de Gabinete asume la culpa de haber designado a Mandelson para el cargo de embajador. "Fue un error. (Mandelson) ha dañado a nuestro partido, a nuestro país y a la confianza en la política", ha añadido.