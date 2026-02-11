La OTAN lanza la operación 'Centinela del Ártico' para reforzar su presencia militar tras la crisis en Groenlandia

La OTAN ha lanzado este miércoles la operación 'Centinela del Ártico', una misión para reforzar la presencia militar de la Alianza en la región y que es el resultado del acuerdo alcanzado por el presidente estadounidense, Donald Trump, y el secretario general aliado, Mark Rutte, tras la crisis abierta por las pretensiones de la Casa Blanca de hacerse con el control con Groenlandia.

El Mando Aliado de Operaciones (ACO, por sus siglas en inglés), será el responsable de la planificación y ejecución de todos los ejercicios, actividades y operaciones que la OTAN llevará a cabo en el Ártico, reforzando así la postura de la Alianza Atlántica para garantizar que toda la región del Ártico "siga siendo segura".

"'Centinela del Ártico' subraya el compromiso de la Alianza de salvaguardar a sus miembros y mantener la estabilidad en una de las zonas más estratégicamente significativas y ambientalmente exigentes del mundo", ha subrayado el comandante Supremo Aliado de la OTAN (SACEUR), blexus G. Grynkewich, en un comunicado difundido por la organización.

El también general de la Fuerza Aérea estadounidense ha añadido que esta misión "aprovechará la fortaleza" de la OTAN para “proteger” la región ante la actividad militar de Rusia y el creciente interés económico de China en la zona.

Integrar otras misiones

Esta operación integrará y dará coherencia a otras misiones de más bajo enfoque operativo de algunos Estados miembro de la Alianza, como la maniobra de Noruega 'Cold Response', o el ejercicio danés 'Resistencia Ártica', misión en la que participaron hasta ocho países europeos en plena crisis por Groenlandia, y que provocó la indignación de Trump cuando amenazó a los aliados con nuevos aranceles.

'Centinela del Ártico' estará dirigida por el Mando Conjunto de Fuerza de Norfolk (JFC Norfolk), ubicado en Reino Unido, cuya área de responsabilidad abarca desde diciembre todo el Ártico y polo norte, en coordinación con el Mando Aliado de Operaciones, coordinando a su vez actividades con el Comando de Defensa Aeroespacial de América del Norte (NORAD) y los mandos Norte y Europeo de Estados Unidos.

Según el comandante Supremo Aliado, el cuartel general de Norfolk actuará como "puente entre Norteamérica y Europa" y será "clave" para defender los accesos estratégicos entre ambos continentes a través del Ártico.