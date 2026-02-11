Groenlandia - AEB AEB
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

NATOk 'Artikoko Zaindaria' operazioa abiatu du Groenlandiako krisiaren ostean presentzia militarra indartzeko

Misioa Ruttek eta Trumpek adostu zuten, aliantzak eskualdeko defentsaren erantzukizun handiagoa bere gain hartu behar zuelakoan.

(Foto de ARCHIVO) Infantería ligera y soldados franceses en Kangerlussuaq, en Groenlandia. REMITIDA / HANDOUT por TUE SKALS / EJERCITO DE DINAMARCA Fotografía remitida a medios de comunicación exclusivamente para ilustrar la noticia a la que hace referencia la imagen, y citando la procedencia de la imagen en la firma 16/9/2025

Danimarkako soldaduak Groenlandian, artxiboko irudi batean. Argazkia: Europa Press

author image

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

NATOk 'Artikoko Zaindaria' operazioa abiatu du asteazken honetan, aliantzak eskualdean duen presentzia militarra indartzeko. Hori Donald Trump AEBko presidenteak eta Mark Rutte aliatuen idazkari nagusiak lortutako akordioaren emaitza da.

Operazioen Aginte Aliatua (ACO, ingelesezko siglak) izango da NATOk Artikoan egingo dituen ekintza, jarduera eta operazio guztiak planifikatu eta gauzatzeko arduraduna, eta, horrela, Aliantza Atlantikoaren jarrera indartuko du, Artikoko eskualde osoak "segurua izaten jarrai dezan".

Alexus G. Grynkewich NATOko komandante aliatu gorenak azpimarratu duenez, "'Artikoko Zaindaria’ operazioak azpimarratu du Aliantzak bere kideak babesteko eta egonkortasuna mantentzeko konpromisoa hartu duela, estrategikoki esanguratsuak diren eta ingurumenaren aldetik zorrotzak diren munduko eremuetako batean".

AEBko Aire Armadako jenerala ere badenak gaineratu du misio horrek NATOren "indarra" baliatuko duela eskualdea "babesteko" Errusiaren jarduera militarraren eta Txinak inguruen duen interes ekonomiko gero eta handiagoaren aurrean.

Beste misio batzuk integratzea

Arduradunek azaldu dutenaren arabera, operazio horrek "koherentzia" emango die aliantzako estatu kide batzuen ikuspegi operatibo apalagoko beste misio batzuei, hala nola Norvegiaren 'Cold Response' maniobrari edo Danimarkako 'Erresistentzia Artikoa' ariketari. Azken misio horretan, Groenlandiako krisi betean, Europako zortzi herrialdek ere parte hartu zuten, eta Trumpen haserrea eragin zuen aliatuak muga-zerga berriekin mehatxatuta.

'Artikoko Zaindaria’ Norfolkeko Indar Aginte Bateratuak zuzenduko du, Erresuma Batuan. Aginte horren ardurapeko eremuak Artiko osoa eta ipar poloa hartzen ditu abendutik, Operazioen Aginte Aliatuarekin koordinatuta, eta, aldi berean, jarduerak koordinatuko ditu Ipar Amerikako Defentsa Aeroespazialeko Komandoarekin (NORAD) eta Estatu Batuetako Ipar eta Europako aginteekin.

Komandante aliatu gorenaren arabera, Norfolkeko kuartel nagusiak "Ipar Amerika eta Europaren arteko zubi" gisa jardungo du, eta "giltzarria" izango da bi kontinenteen arteko sarbide estrategikoak Artikoan zehar defendatzeko.

Groenlandia Ameriketako Estatu Batuak Nato Ipar Atlantikoko Iitunaren Erakundea Munduko albisteak

Zure interesekoa izan daiteke

Gehiago ikusi
Publizitatea
X