El nuevo orden de la IA se decide en India: los gigantes de Silicon Valley se reúnen con mandatarios internacionales en Nueva Delhi
Líderes tecnológicos como Sam Altman (OpenAI), Sundar Pichai (Google), y Jensen Huang (Nvidia) se citan en la Cumbre.
Los máximos responsables de Silicon Valley y una veintena de mandatarios internacionales se reúnen estos días en Nueva Delhi, dentro de la Cumbre de Impacto de la IA 2026 (AI Impact Summit 2026), para diseñar la futura gobernanza de los algoritmos. De cara a la cita, los gigantes del sector ya han adelantado promesas de inversión que alcanzan los 68.000 millones de dólares.
El encuentro reúne en la capital india a figuras clave de la industria como Sam Altman, de OpenAI; Sundar Pichai, de Google, y Jensen Huang, de Nvidia, junto a líderes políticos como Emmanuel Macron, Pedro Sánchez, y Luiz Inácio Lula da Silva, que intervendrán en la plenaria el próximo jueves.
La agenda de cinco días reúne a líderes mundiales y jefes tecnológicos para abordar desafíos críticos como el desplazamiento laboral por la automatización y la seguridad digital.
“Principios de inclusión y progreso humano”
Según los organizadores, además, la cita servirá para presentar “una hoja de ruta alternativa”, basada en los principios de inclusión y progreso humano frente a “la narrativa del riesgo existencial que domina en Europa y Estados Unidos”.
Asimismo, la cumbre pretende que el desarrollo de la inteligencia artificial deje de ser un privilegio de las naciones más ricas para transformarse en un motor de crecimiento accesible para las economías emergentes.
En el marco de la inauguración la India ha presentado una regulación pionera india que obliga a las plataformas digitales a eliminar cualquier contenido deepfake en un plazo máximo de tres horas para proteger la integridad informativa.
Te puede interesar
Expertos de la ONU consideran que los archivos del caso Epstein revelan posibles crímenes de lesa humanidad
Afirman que los archivos contienen posibles casos de esclavitud sexual, violencia reproductiva, desaparición forzada, tortura, tratos inhumanos y degradantes, y feminicidio, por lo que solicitan "una investigación independiente e imparcial".
¿Cómo funciona el registro de tierras palestinas aprobado por Israel para Cisjordania?
Desde que inició el mismo proceso en Jerusalén Este, sólo el 1 % de las tierras sometidas al proceso se han registrado para palestinos.
Rubio asegura que EE. UU. no quiere que Europa sea un vasallo, sino "un aliado fuerte"
Por su parte, la secretaria general europea de Asuntos Exteriores y de Seguridad, Kaja Kallas, ha respondido a las críticas recibidas en los últimos meses por parte del Gobierno de Trump. "Aunque algunos digan lo contrario, la Europa decadente no es una civilización que se está muriendo", ha dicho, y ha añadido que cada vez más gente quiere unirse al "club de Europa".
La muerte a golpes de un joven cercano a la ultraderecha tensa el clima político en Francia
Quentin, un estudiante de matemáticas de 23 años y católico practicante, falleció este sábado, tras pasar dos días en coma, en circunstancias que están siendo investigadas por la Fiscalía de Lyon, ciudad en la que se produjeron los hechos.
Israel registra, por primera vez desde 1967, amplias zonas de Cisjordania como propiedad estatal
La Autoridad Palestina ha denunciado que la decisión representa la anexión 'de facto' de gran parte del territorio palestino.
Alemania, Francia, Reino Unido, Suecia y Países Bajos acusan a Rusia de asesinar al líder opositor Navalni con un agente nervioso
El veneno, originario de una rana de Ecuador, no se encuentra "de forma natural" en Rusia. Von der Leyen denuncia el comportamiento "terrorista" del Estado ruso
Rubio suaviza el tono de EE. UU. con Europa, mientras el viejo continente apuesta por fomentar su independencia
El secretario de Estado de EE.UU. Marco Rubio, ha ensalzado este sábado los lazos con Europa en la Conferencia de Seguridad de Múnich y ha suavizado el tono respecto al duro discurso que dio hace un año el vicepresidente del país, J.D. Vance.
Zelenski dice que dividir Ucrania no traerá una paz real
El presidente ucraniano se ha mostrado dispuesto a hacer todo lo posible para que las negociaciones de paz que impulsa EE. UU. tengan éxito, incluso a convocar elecciones de inmediato si se garantizan dos meses de alto el fuego.
Merz urge a fortalecer Europa y a reparar la relación con EE. UU. en la era de grandes potencias
En la apertura de la Conferencia de Seguridad de Múnich (MSC), que reúne a 200 jefes de Estado y de Gobierno y ministros de 120 países, el canciller germano ha realizado una llamada de atención a los europeos.