El nuevo orden de la IA se decide en India: los gigantes de Silicon Valley se reúnen con mandatarios internacionales en Nueva Delhi

Los máximos responsables de Silicon Valley y una veintena de mandatarios internacionales se reúnen estos días en Nueva Delhi, dentro de la Cumbre de Impacto de la IA 2026 (AI Impact Summit 2026), para diseñar la futura gobernanza de los algoritmos. De cara a la cita, los gigantes del sector ya han adelantado promesas de inversión que alcanzan los 68.000 millones de dólares.

El encuentro reúne en la capital india a figuras clave de la industria como Sam Altman, de OpenAI; Sundar Pichai, de Google, y Jensen Huang, de Nvidia, junto a líderes políticos como Emmanuel Macron, Pedro Sánchez, y Luiz Inácio Lula da Silva, que intervendrán en la plenaria el próximo jueves.

La agenda de cinco días reúne a líderes mundiales y jefes tecnológicos para abordar desafíos críticos como el desplazamiento laboral por la automatización y la seguridad digital.

“Principios de inclusión y progreso humano”

Según los organizadores, además, la cita servirá para presentar “una hoja de ruta alternativa”, basada en los principios de inclusión y progreso humano frente a “la narrativa del riesgo existencial que domina en Europa y Estados Unidos”.

Asimismo, la cumbre pretende que el desarrollo de la inteligencia artificial deje de ser un privilegio de las naciones más ricas para transformarse en un motor de crecimiento accesible para las economías emergentes.

En el marco de la inauguración la India ha presentado una regulación pionera india que obliga a las plataformas digitales a eliminar cualquier contenido deepfake en un plazo máximo de tres horas para proteger la integridad informativa.