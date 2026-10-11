12 muertos y 309 heridos en un ataque hutí contra el aeropuerto de Riad

12 personas han muerto, entre ellas cuatro saudíes, y otras 309 han resultado heridas, algunas de ellas graves, en un ataque con misiles perpetrado este sábado contra las instalaciones del aeropuerto Internacional Rey Khalid de Riad. Las autoridades saudíes han atribuido el ataque a los rebeldes hutíes del Yemen, respaldados por Irán.



Según la Autoridad General de Aviación, el resto de víctimas mortales son "dos residentes de nacionalidad bangladesí, un estadounidense, un egipcio, un jordano, un sirio, un palestino y un sudanés". También ha afirmado que el ataque "ha provocado heridas a 309 personas, quienes reciben la atención médica necesaria en varios hospitales, algunas de ellas en estado crítico", así como "daños materiales que actualmente están siendo evaluados".

Las operaciones del aeropuerto han sido "temporalmente" suspendidas, y no serán reanudadas "hasta que concluya la evaluación de los daños y se verifique la seguridad de las instalaciones, en coordinación con las autoridades competentes".

El de este sábado es el segundo ataque atribuido a los rebeldes hutíes sobre el aeropuerto de Riad en las últimas 24 horas, después del que el viernes causó la muerte de tres personas y daños en un avión de la aerolínea saudí y otras instalaciones.

Como respuesta, la coalición liderada por Arabia Saudí ha intensificado sus bombardeos aéreos contra posiciones de los hutíes en la capital Saná y el suroeste de Yemen.

Los insurgentes hutíes amenazan con nuevos ataques

El portavoz militar de los rebeldes hutíes de Yemen, Yahya Sari, ha advertido este domingo a "todas las compañías aéreas" y a sus trabajadores del riesgo de operar en territorio saudí, asegurando que podrían ser objetivos "potenciales" de la milicia.

En la misma nota, Sari ha responsabilizado además a las autoridades saudíes de las posibles consecuencias de "cualquier intento fallido de interceptación", al tiempo que ha instado a Gobierno, profesionales del sector y población a no tomar en vano su aviso. "Instamos a todos a que se tomen en serio nuestras advertencias", ha agregado.

Condena internacional

Las fuerzas de la coalición lideradas por Arabia Saudí en apoyo al Gobierno internacionalmente reconocido de Yemen han calificado de "crimen de guerra" el ataque y ha anunciado que responderá a la agresión "con firmeza".



El ataque también ha sido condenado por la Liga Árabe, integrada por 22 países, y países como Jordania, Catar, Kuwait y Baréin.

Por su parte, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, se ha declarado "profundamente conmocionado" y ha condenado "enérgicamente" el ataque. Guterres ha recordado que "los ataques contra civiles e infraestructura civil son una violación del Derecho Internacional", por lo que ha exigido que estas agresiones "cesen de inmediato". Asimismo, el enviado especial de la ONU para Yemen, Hans Grundberg, se ha unido desde Amán a la condena institucional.

Por último, la Alta Representante de la Unión Europea para Política Exterior, Kaja Kallas, ha condenado el "acto atroz de terrorismo" y ha trasladado su solidaridad con el Reino de Arabia Saudí.