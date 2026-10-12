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El ataque hutí contra el aeropuerto de Riad, visto desde dentro

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18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Hutien erasoa Riadeko aireportuaren aurka barrutik ikusita

EITB

Última actualización

Así se vivió desde el interior del Aeropuerto Internacional Rey Jalid, en Riad, el ataque atribuido a los hutíes. El balance asciende a al menos 13 muertos y más de 300 heridos.  Los rebeldes hutíes del Yemen, respaldados por Irán, han reivindicado el ataque y han amenazado con nuevos ataques.

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