SAUDI ARABIA
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Riadeko aireportuaren aurkako erasoa, barrutik ikusita

Iragarkia
18:00 - 20:00

EITB

Azken eguneratzea

Honela bizi izan zen barrutik Yemengo matxino huthiek euren gain hartu zuten Riadeko aireportuaren aurkako erasoa. Gutxienez 13 pertsona hil eta 300 baino gehiago zauritu dira erasoaren ondorioz. Yahya Sari Yemengo matxino huthien bozeramaile militarrak ohartarazi duenez, Saudi Arabian jarduten duten aire konpainiak eta langileak arriskuan daude, miliziaren "jomuga izan daitezkeelako". 

Saudi Arabia Iran Ekialde Hurbila Munduko albisteak

Zure interesekoa izan daiteke

Gehiago ikusi
Publizitatea
X