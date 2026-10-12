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Riadeko aireportuaren aurkako erasoa, barrutik ikusita
Honela bizi izan zen barrutik Yemengo matxino huthiek euren gain hartu zuten Riadeko aireportuaren aurkako erasoa. Gutxienez 13 pertsona hil eta 300 baino gehiago zauritu dira erasoaren ondorioz. Yahya Sari Yemengo matxino huthien bozeramaile militarrak ohartarazi duenez, Saudi Arabian jarduten duten aire konpainiak eta langileak arriskuan daude, miliziaren "jomuga izan daitezkeelako".
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