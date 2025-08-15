Bilboko Konpartsak afirma que no tolerarán "agresiones sexistas, racistas o LGTBIfóbicas" y tampoco "violencia policial"

Bilboko Konpartsak han asegurado que no van a "tolerar ninguna agresión" sexista, racista o LGTBIfóbicas en Aste Nagusia, ante las que no se "quedarán calladas" y que tendrán "una respuesta colectiva", y han advertido de que tampoco van a "mirar hacia otro lado" ante la "violencia policial injustificada".

La federación de las comparsas bilbaína ha presentado este viernes, en una rueda de prensa, las "dinámicas contra agresiones" que se van a desarrollar en la Aste Nagusia, que comienza este sábado, en el recinto festivo.

Desde Bilboko Konpartsak, han reivindicado que la Aste Nagusia es "un espacio para el respeto, la libertad y la igualdad" y, por tanto, en las calles y espacios festivos de la capital vizcaína "no caben" las mencionadas agresiones.

"No son 'cosas que pasan'. No son 'malentendidos'. Se trata de violencias que lesionan, marginan y rompen lo que estamos construyendo conjuntamente. Esta violencia la alimenta cada mirada cómplice, de cada silencio que no denuncia, de cada mano que no ofrecemos. ¡Y no lo vamos a consentir!", han subrayado.

Para "hacerle frente", se contará con "una serie de protocolos fruto de la colaboración y el trabajo en red entre diferentes asociaciones y agentes, como el movimiento feminista, SOS Racismo o EHGAM", que tienen como objetivo que "la persona agredida se sienta escuchada y protegida".

Txosnas como punto de referencia

Las txosnas de Bilboko Konpartsak serán "puntos de referencia" en los que "cualquier persona que haya sufrido o presenciado una agresión podrá acercarse para recibir protección y ayuda". Allí, se le ofrecerá "un espacio seguro, donde no se juzgará ni se cuestionará su relato", y se pondrán en contacto con los recursos de las distintas instituciones o agentes "siempre que la persona afectada lo desee".

En caso de que se produzca una agresión, desde Bilboko Konpartsak decidirán en las mesas informativas que se celebran cada mañana "qué respuesta dar, siempre con el consentimiento de la persona agredida y con el del resto de agentes" con los que colaboran, para "dar una respuesta colectiva ante las agresiones". Según han subrayado las comparsas, no se va a "tolerar ninguna agresión".

Igualmente, han advertido de que tampoco se puede "mirar hacia otro lado si la agresión viene de quienes nos deberían proteger de esa violencia". Así, han asegurado "condenar con contundencia la violencia policial injustificada, sobre todo cuando se utiliza para reprimir, humillar o castigar a las personas por su origen, color de piel o estatus social".