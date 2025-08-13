Bilbao
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.

El Ayuntamiento de Bilbao y las comparsas presentan la campaña contra las agresiones machistas, racistas y LGTBIQfóbicas en la Aste Nagusia

Presentación campaña contra las agresiones en la Aste Nagusia de Bilbao
18:00 - 20:00
Presentación de la campaña. Foto: EFE.
Euskaraz irakurri: Bilboko Udalak eta konpartsek Aste Nagusiko eraso matxista, arrazista eta LGTBIfobikoen aurkako kanpaina aurkeztu dute

Última actualización

El alcalde de Bilbao, Juan Mari Aburto, ha apelado al "compromiso y la "responsabilidad compartida" de instituciones y ciudadanos con el objetivo de vivir una Aste Nagusia libre de agresiones machistas, racistas y LGTBIQfóbicas.

Bilbao Ayuntamiento de Bilbao Aste Nagusia Bilbao 2025 Sociedad

Más noticias sobre sociedad

Cargar más