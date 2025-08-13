Bilbo
Bilboko Udalak eta konpartsek eraso matxisten, arrazisten eta LGTBIQfobikoen aurkako kanpaina aurkeztu dute Aste Nagusirako

Presentación campaña contra las agresiones en la Aste Nagusia de Bilbao
18:00 - 20:00
Kanpainaren aurkezpena. Argazkia: EFE.

Azken eguneratzea

Bilboko alkate Juan Mari Aburtok erakundeen eta herritarren "konpromisoa eta erantzukizun partekatua" eskatu ditu, eraso matxista, arrazista eta LGTBIQfobikorik gabeko Aste Nagusia bizitzeko.

