Bilbao activa un protocolo específico contra agresiones racistas en Aste Nagusia
El Ayuntamiento de Bilbao ha puesto en marcha, dentro de la campaña de sensibilización y prevención contra las agresiones durante Aste Nagusia, un protocolo específico de asesoramiento y actuación ante agresiones racistas.
Según ha indicado en un comunicado, este protocolo va a permitir, en caso de producirse algún incidente originado por la raza, color, idioma, religión, nacionalidad, origen nacional o étnico de una persona, que ésta pueda ser atendida por diferentes recursos públicos. Entre estos se encuentran Policía Municipal, Juzgado de Guardia, Servicio Municipal de Urgencias Sociales, Centros de Salud, Servicio de Atención a la Víctima o el Área de Derechos Humanos, Convivencia, Cooperación e Interculturalidad.
De este modo, la víctima podrá disponer de toda la información y atención tanto si decide denunciar como si no quiere hacerlo.
