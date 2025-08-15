Eraso arrazisten aurkako protokolo espezifikoa aktibatuko du Bilbok Aste Nagusian
Bilboko Udalak, Aste Nagusiko erasoen aurkako sentsibilizazio- eta prebentzio-kanpainaren baitan, eraso arrazisten aurrean aholkatzeko eta jarduteko protokolo espezifiko bat jarri du abian.
Ohar batean adierazi duenez, protokolo horrek aukera emango du arraza, kolore, hizkuntza, erlijio, nazionalitate, jatorri nazional edo etnikoarekin lotuta erasorik izanez gero biktimari baliabide publikoak eskaintzeko. Horien artean daude Udaltzaingoa, Guardiako Epaitegia, Gizarte Larrialdietako Udal Zerbitzua, Osasun Zentroak, Biktimari Laguntzeko Zerbitzua edo Giza Eskubideen, Bizikidetzaren, Lankidetzaren eta Kulturartekotasunaren Arloa.
Horrela, biktimak informazio eta arreta guztia izango du, bai salaketa jartzea erabakitzen badu, bai salaketa jarri nahi ez badu.
