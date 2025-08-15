Bizkaia
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Eraso arrazisten aurkako protokolo espezifikoa aktibatuko du Bilbok Aste Nagusian

Errespetu Nagusia kanpainaren barruan, Bizkaiko hiriburuko Udalak eraso arrazisten aurrean aholkatzeko eta jarduteko protokolo espezifikoa jarriko du abian aurten ere.
RespetoNagusi_R5_ES+EUS
Arrazakeriaren aurkako aurtengo kanpainaren kartela. Argazkia: Bilboko Udala
author image

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Bilboko Udalak, Aste Nagusiko erasoen aurkako sentsibilizazio- eta prebentzio-kanpainaren baitan, eraso arrazisten aurrean aholkatzeko eta jarduteko protokolo espezifiko bat jarri du abian.

Ohar batean adierazi duenez, protokolo horrek aukera emango du arraza, kolore, hizkuntza, erlijio, nazionalitate, jatorri nazional edo etnikoarekin lotuta erasorik izanez gero biktimari baliabide publikoak eskaintzeko. Horien artean daude Udaltzaingoa, Guardiako Epaitegia, Gizarte Larrialdietako Udal Zerbitzua, Osasun Zentroak, Biktimari Laguntzeko Zerbitzua edo Giza Eskubideen, Bizikidetzaren, Lankidetzaren eta Kulturartekotasunaren Arloa.

Horrela, biktimak informazio eta arreta guztia izango du, bai salaketa jartzea erabakitzen badu, bai salaketa jarri nahi ez badu.

Bilboko Udalak eta konpartsek eraso matxisten, arrazisten eta LGTBIQfobikoen aurkako kanpaina aurkeztu dute Aste Nagusirako
Bilbo Bizkaia Euskal Autonomia Erkidegoa Bilboko Aste Nagusia 2025 Jaiak Arrazismoa Bilboko Udala Gizartea

Gizarteari buruzko albiste gehiago

Gehiago kargatu