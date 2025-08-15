Bilboko Konpartsek adierazi dute ez dutela onartuko "eraso sexistarik, arrazistarik edo LGTBIfobikorik", ezta "poliziaren indarkeriarik" ere
Bilboko Konpartsek iragarri dutenez, Aste Nagusian "ez dugu eraso sexistarik, arrazistarik edo LGTBIfobikorik onartuko", horien aurrean "ez gara isilik geratuko" eta "erantzun kolektiboa izango dute". Era berean, "ez dugu beste alde batera begiratuko justifikaziorik gabeko poliziaren indarkeriaren aurrean".
Bilboko Konpartsen Federazioak ostiral honetan aurkeztu ditu, prentsaurreko batean, larunbatean abiatuko den Aste Nagusian martxan jarriko diren "erasoen aurkako dinamikak".
Konpartsek aldarrikatu dutenez, Aste Nagusia "errespeturako, askatasunerako eta berdintasunerako gunea da", eta, beraz, Bizkaiko hiriburuko kaleetan eta jai guneetan "ez dago eraso horientzako lekurik".
"Ez dira 'gertatzen diren gauzak'. Ez dira 'gaizkiulertuak'. Elkarrekin eraikitzen ari garena zauritu, baztertu eta hausten duten indarkeriak dira. Indarkeria hori begirada konplize bakoitzak elikatzen du, salatzen ez den isiltasun bakoitzak, eskaintzen ez dugun esku bakoitzak. Eta ez dugu onartuko!", azpimarratu dute.
Mugimendu Feministak, SOS Arrazakeriak, EHGAMek eta beste hainbat elkartek eta eragilek elkarlanean eta sarean egindako lanaren emaitza diren protokolo batzuk erabiliko dituzte "horri aurre egin" eta "erasoa jasan duen pertsonari entzun eta babesa emateko".
Txosnak erreferentzia-puntu gisa
Bilboko Konpartsen txosnak "erreferentzia-puntuak" izango dira, eta horietan "eraso bat jasan duen edo ikusi duen edozein pertsona hurbildu ahal izango da babesa eta laguntza jasotzeko". Bertan, "espazio seguru bat eskainiko zaio, non ez den haren kontakizuna epaituko, ezta zalantzan jarriko ere", eta harremanetan jarriko dira erakundeen edo eragileen baliabideekin, "erasotutako pertsonak hala nahi badu".
Erasoren bat gertatuz gero, Bilboko Konpartsek goizero egiten diren informazio-mahaietan erabakiko dute "zer erantzun eman, betiere erasoa jasan duen pertsonaren eta elkarlanean aritzen diren gainerako agenteen baimenarekin, erasoen aurrean erantzun kolektiboa emateko". Konpartsek azpimarratu dutenez, "ez da inolako erasorik onartuko".
Era berean, ohartarazi dute ezin dela beste alde batera begiratu "erasoa indarkeria horretatik babestu beharko gintuzkeenengandik badator". Hala, "justifikaziorik gabeko polizia indarkeria" irmo gaitzetsi dute, batez ere "pertsonak beren jatorriagatik, larru koloreagatik edo estatus sozialagatik zapaltzeko, umiliatzeko edo zigortzeko erabiltzen denean".