SUCESO
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.

Detenida una pareja en Beasain por robar una furgoneta y agredir a ertzainas

La pareja, un hombre y una mujer, robó una furgoneta de trabajo en Beasain que, posteriormente, colisionó con varios vehículos aparcados. Cuando la Ertzaintza fue a detenerlos, la mujer agredió a los agentes.

Euskaraz irakurri: Bikote bat atxilotu dute Beasainen furgoneta bat lapurtu eta ertzainei erasotzeagatik

Última actualización

La Ertzaintza ha detenido en Beasain a un joven de 21 años y a una mujer de 25 después de que ambos robaran una furgoneta y hayan sido localizados en su interior en una zona de monte. La mujer ha sido arrestada por agredir a los agentes y el hombre por la sustracción del vehículo. La furgoneta ha colisionado con varios vehículos aparcados durante su recorrido y presenta numerosos desperfectos.

Según ha informado el Departamento de Seguridad, los hechos ocurrieron este pasado miércoles. Hacia las 08.30 horas, un vecino alertó de la desaparición de su furgoneta de trabajo que estaba aparcada en una calle de la localidad guipuzcoana. A través del dispositivo GPS del vehículo se localizó poco después a kilómetro y medio del lugar del robo.

La furgoneta se encontraba en un pinar, en el borde de una ladera, con el motor en marcha, una rueda reventada y sin freno de mano. Sus ocupantes, una pareja, se encontraban en los asientos traseros, y al ser identificados, la mujer arremetió contra los ertzainas por lo que fue detenida por un atentado a agentes. El hombre, por su parte, fue detenido por un presunto delito de robo de uso de vehículo.

Ambos fueron trasladados a dependencias policiales hasta su puesta a disposición judicial. La Policía Local de Beasain, a su vez, ha abierto diligencias al conductor de la furgoneta robada tras colisionar en su recorrido con varios vehículos aparcados en el municipio guipuzcoano.

Beasain Ertzaintza Robos

Más noticias sobre

Presentación del Open Basque Country Sestao REMITIDA / HANDOUT por CLUB AJEDREZ SESTAO Fotografía remitida a medios de comunicación exclusivamente para ilustrar la noticia a la que hace referencia la imagen, y citando la procedencia de la imagen en la firma 10/9/2025
18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

Tres de los siete jugadores de ajedrez de Israel se dan de baja del torneo de Sestao que comienza este viernes

El Club Ajedrez de Sestao, como muestra de rechazo a la "conculcación sistemática de derechos humanos por parte de Israel" en Gaza, invitó la semana pasada a los ajedrecistas israelíes a no participar en el torneo y, en caso de hacerlo, jugar bajo la bandera de la FIDE (Federación Internacional de Ajedrez), ya que, al ser categoría 'open', los organizadores no pueden impedir participar a ningún jugador con licencia.
Cargar más