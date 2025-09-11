Detenida una pareja en Beasain por robar una furgoneta y agredir a ertzainas

La Ertzaintza ha detenido en Beasain a un joven de 21 años y a una mujer de 25 después de que ambos robaran una furgoneta y hayan sido localizados en su interior en una zona de monte. La mujer ha sido arrestada por agredir a los agentes y el hombre por la sustracción del vehículo. La furgoneta ha colisionado con varios vehículos aparcados durante su recorrido y presenta numerosos desperfectos.

Según ha informado el Departamento de Seguridad, los hechos ocurrieron este pasado miércoles. Hacia las 08.30 horas, un vecino alertó de la desaparición de su furgoneta de trabajo que estaba aparcada en una calle de la localidad guipuzcoana. A través del dispositivo GPS del vehículo se localizó poco después a kilómetro y medio del lugar del robo.

La furgoneta se encontraba en un pinar, en el borde de una ladera, con el motor en marcha, una rueda reventada y sin freno de mano. Sus ocupantes, una pareja, se encontraban en los asientos traseros, y al ser identificados, la mujer arremetió contra los ertzainas por lo que fue detenida por un atentado a agentes. El hombre, por su parte, fue detenido por un presunto delito de robo de uso de vehículo.

Ambos fueron trasladados a dependencias policiales hasta su puesta a disposición judicial. La Policía Local de Beasain, a su vez, ha abierto diligencias al conductor de la furgoneta robada tras colisionar en su recorrido con varios vehículos aparcados en el municipio guipuzcoano.