Tres de los siete jugadores de ajedrez de Israel se dan de baja del torneo de Sestao que comienza este viernes
Tres de los siete jugadores israelíes inscritos en el 40 Open Basque Country de Sestao, que se celebrará del 12 al 18 de septiembre en el Frontón Municipal de Las Llanas de la localidad vizcaína, se han dado de baja a pocas horas del torneo de ajedrez, según ha informado Open Internacional Basque Country Sestao y el Club Ajedrez de Sestao, como organizador de la competición.
El Club Ajedrez de Sestao, como muestra de rechazo a la "conculcación sistemática de derechos humanos por parte de Israel" en Gaza, invitó la semana pasada a los ajedrecistas israelíes a no participar en el torneo y, en caso de hacerlo, jugar bajo la bandera de la FIDE (Federación Internacional de Ajedrez), ya que, al ser categoría 'open', los organizadores no pueden impedir participar a ningún jugador con licencia.
En principio, todos los jugadores de Israel rechazaron ambas propuestas y desde la FIDE se advirtió que, en caso de no respetar las normas, el Open Basque Country perdería su reconocimiento oficial, no repartiría puntos de categoría a sus participantes y prácticamente se vería abocado a la suspensión del torneo con más de cien jugadores extranjeros con sus viajes y alojamientos ya pagados, ha advertido el club, para añadir que la posible cancelación pondría incluso en "serio peligro" la continuidad del Club Ajedrez Sestao.
Ante esta situación, los jugadores de Israel, cumpliendo las normas de la FIDE, aparecen en los listados oficiales representados por su bandera. Sin embargo, los símbolos en el local de juego, en este caso el Frontón Municipal de Las Llanas, son responsabilidad exclusiva del torneo y, por ello, el comité organizador ha decidido que no habrá banderas en las mesas donde se jugarán las partidas y en la instalación, únicamente ondearán las de todas las comunidades autónomas representadas y una bandera de Palestina como "humilde expresión de solidaridad" del Open Basque Country y del Club Ajedrez Sestao.
Un mensaje emitido por el club en una comparecencia conjunta de la Plataforma Sestao Palestinarekin que aunó también a varios representantes de formaciones políticas municipales dice claramente que "Israel no es bienvenida en Sestao".
El Ayuntamiento de Sestao ha suscrito por unanimidad una declaración institucional en la que pide coherencia a la Federación Internacional de Ajedrez. Considera que la supuesta neutralidad que pretende imponer no es tal, y le pide que aplique "la misma vara de medir que en otros antecedentes".
La postura de todos estos agentes, junto a la presión ejercida por los movimientos en contra de la participación de Israel, ha hecho que tres de los siete participantes israelíes se hayan retirado del torneo.
Las organizaciones pro palestinas mantienen las movilizaciones convocadas para mañana por la tarde y el sábado por la mañana.
El torneo, que comenzará este viernes, a las 17:00 horas, toma un nuevo impulso con el objetivo de convertirse en "una de las nuevas referencias del calendario nacional tanto por el nivel y número de jugadores y jugadoras como por su dotación económica", según han destacado desde el Club Ajedrez Sestao.
Esta competición organizada por el Club Ajedrez Sestao, que va a repartir más de 20 000 euros en premios, ha cubierto el cupo máximo de 240 inscripciones de ajedrecistas procedentes de 33 países de cuatro continentes, de los que alrededor de un 10 % serán mujeres, una cifra "por encima de la media en este tipo de competiciones", ha destacado el club.
