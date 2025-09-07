El 40 Open Sestao Basque Country de ajedrez no mostrará banderas de los participantes, al haber jugadores israelíes

Los organizadores del 40 Open Sestao Basque Country, que se celebrará del 12 al 18 de septiembre en la localidad vizcaína, han decidido que no se colocarán en las mesas de las partidas las banderas de los países de origen de los ajedrecistas participantes en el torneo, tras rechazar los jugadores de Israel la invitación a no participar en el certamen y, en caso de hacerlo, jugar bajo bandera FIDE (Federación Internacional de Ajedrez).



En un comunicado, el Open Basque Country y el Club Ajedrez Sestao, como organizador del torneo, han expresado su "más firme condena al genocidio que está llevando a cabo Israel en Gaza".



El CA Ajedrez Sestao ha explicado que ha puesto todo su empeño este año en dar un impulso a su tradicional torneo, que en el 2025 cumple su cuadragésima edición. El "importante respaldo institucional" recibido, ha destacado, le ha permitido dar "un salto de calidad" y reunir a casi 250 jugadores de 33 países.

Los organizadores han explicado que no pueden impedir participar a ningún jugador con licencia, pero "como muestra de rechazo a esa conculcación sistemática de los derechos humanos por parte de Israel", invitaron a los ajedrecistas de ese país en primer lugar a no participar en el torneo y en caso de hacerlo, jugar bajo bandera FIDE, de la Federación Internacional de Ajedrez.



Según han indicado los organizadores, todos ellos rechazaron ambas propuestas y la respuesta de la Federación Internacional de Ajedrez fue "contundente, obligando al torneo a respetar las normas que rigen la FIDE".



En caso contrario, el Open Basque Country perdería su reconocimiento oficial, no repartiría puntos de categoría a sus participantes y "prácticamente se vería abocado a la suspensión del torneo con más de cien jugadores extranjeros con sus viajes y alojamientos ya pagados", han señalado.