GUERRA EN GAZA
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.

El 40 Open Sestao Basque Country de ajedrez no mostrará banderas de los participantes, al haber jugadores israelíes

Open Basque Country y Club Ajedrez Sestao condenan "el genocidio de Israel en Gaza" y colocarán la bandera Palestina en Las Llanas. Los jugadores israelíes se negaron a no participar o a hacerlo con la bandera de la federación internacional.
Euskaraz irakurri: 40. Open Sestao Basque Country xakeak ez du parte-hartzaileen banderarik erakutsiko, jokalari israeldarrak daudelako
author image

Agencias | EITB

Última actualización

Los organizadores del 40 Open Sestao Basque Country, que se celebrará del 12 al 18 de septiembre en la localidad vizcaína, han decidido que no se colocarán en las mesas de las partidas las banderas de los países de origen de los ajedrecistas participantes en el torneo, tras rechazar los jugadores de Israel la invitación a no participar en el certamen y, en caso de hacerlo, jugar bajo bandera FIDE (Federación Internacional de Ajedrez).

En un comunicado, el Open Basque Country y el Club Ajedrez Sestao, como organizador del torneo, han expresado su "más firme condena al genocidio que está llevando a cabo Israel en Gaza".
   
El CA Ajedrez Sestao ha explicado que ha puesto todo su empeño este año en dar un impulso a su tradicional torneo, que en el 2025 cumple su cuadragésima edición. El "importante respaldo institucional" recibido, ha destacado, le ha permitido dar "un salto de calidad" y reunir a casi 250 jugadores de 33 países.

Los organizadores han explicado que no pueden impedir participar a ningún jugador con licencia, pero "como muestra de rechazo a esa conculcación sistemática de los derechos humanos por parte de Israel", invitaron a los ajedrecistas de ese país en primer lugar a no participar en el torneo y en caso de hacerlo, jugar bajo bandera FIDE, de la Federación Internacional de Ajedrez.
   
Según han indicado los organizadores, todos ellos rechazaron ambas propuestas y la respuesta de la Federación Internacional de Ajedrez fue "contundente, obligando al torneo a respetar las normas que rigen la FIDE".

En caso contrario, el Open Basque Country perdería su reconocimiento oficial, no repartiría puntos de categoría a sus participantes y "prácticamente se vería abocado a la suspensión del torneo con más de cien jugadores extranjeros con sus viajes y alojamientos ya pagados", han señalado. 

Sestao Bizkaia Israel Palestina Internacional

Más noticias sobre internacional

Cargar más