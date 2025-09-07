GERRA GAZAN
40. Open Sestao Basque Country xake txapelketan ez da parte-hartzaileen banderarik ikusiko, jokalari israeldarrak daudelako

Antolatzaileek "Israelek Gazan egindako genozidioa" gaitzetsi dute, eta Palestinako bandera jarriko dute Las Llanasen.

Agentziak | EITB

Irailaren 12tik 18ra Sestaon (Bizkaia) egingo den 40. Open Sestao Basque Country xake txapelketaren antolatzaileek erabaki dute ez direla partidetako mahaietan jarriko txapelketan parte hartuko duten xakelarien jatorrizko herrialdeetako banderak, Israelgo jokalariek lehiaketan ez parte hartzeko edo egitekotan nazioarteko federazioaren banderapean jokatzeko proposamenari uko egin ostean.

Open Basque Countryk eta Sestaoko Xake Klubak "Israel Gazan egiten ari den genozidioa" gaitzetsi dute.
   
CA Ajedrez Sestaok azaldu du aurten ahalegin guztiak egin dituela bere ohiko txapelketari bultzada bat emateko, 2025ean berrogeigarren edizioa beteko duela eta. Jasotako "babes instituzionalari" esker, 33 herrialdetako 250 jokalari bildu ditu.

Antolatzaileek azaldu dutenez, ezin dute lizentzia duen jokalari bakar batek ere parte hartzea eragotzi, baina "Israelek giza eskubideak sistematikoki urratu izana arbuiatzeko", herrialde horretako xakelariak txapelketan ez parte hartzera gonbidatu zituzten lehenik, eta besteka, Nazioarteko Xake Federazioaren FIDE banderapean jokatzera.

Antolatzaileek adierazi dutenez, guztiek bota zituzten atzera bi proposamenak, eta Nazioarteko Xake Federazioaren erantzuna "irmoa" izan zen, israeldarrei parte hartzen uztera behartuz.

Izan ere, bestela, Open Basque Country txapelketak bere izaera ofiziala galduko luke, eta ezingo lieke punturik banatu parte-hartzaileei. 

