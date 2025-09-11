ATAQUE
Artolazabal denuncia un nuevo "episodio de acoso" en su domicilio vinculado a la huelga de Enviser

La concejala de Vitoria-Gasteiz ha denunciado que esta mañana han arrojado panfletos con insultos y símbolos vejatorios frente a su casa. La Policía mantiene abierta la investigación iniciada el 25 de junio por un hecho similar.
La teniente de alcaldesa de Vitoria-Gasteiz y concejala responsable del área de Espacio Público, Beatriz Artolazabal, ha denunciado que este jueves a la mañana han arrojado panfletos con insultos y símbolos vejatorios frente a su casa, en el marco de la huelga de trabajadores de Enviser.
Euskaraz irakurri: Artolazabalek "jazarpen gertakari" berri bat salatu du bere etxean, Enviserreko grebarekin lotuta
EITB

Última actualización

La concejala Beatriz Artolazabal ha vuelto a ser objeto de un "episodio de acoso" en su domicilio, en el marco de la huelga de trabajadores de Enviser. Según ha denunciado, esta mañana han lanzado frente a su vivienda panfletos con insultos y símbolos vejatorios, entre ellos una caricatura en la que aparece con un bigote hitleriano y la imagen de un muñeco con su rostro ardiendo en la hoguera de Judimendi.

Artolazabal ha reaccionado públicamente a través de sus redes sociales, donde ha expresado su rechazo a lo sucedido y ha insistido en la necesidad de poner fin a este tipo de ataques personales.

Además, la concejala ha trasladado los hechos a la Policía, que mantiene abierta la investigación desde el pasado 25 de junio.

Se trata del tercer ataque que sufre en las últimas semanas en el contexto de la huelga de la empresa Enviser, en la que se vienen registrando tensiones entre los trabajadores y el consistorio.

Reacciones

EH Bildu ha mostrado su solidaridad a la concejala de Espacio Público de Vitoria-Gasteiz, Beatriz Artolazabal.

EH Bildu ha instado a que se ponga fin a estas acciones contra miembros de la corporación "en el ámbito del conflicto laboral".

