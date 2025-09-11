Artolazabal denuncia un nuevo "episodio de acoso" en su domicilio vinculado a la huelga de Enviser
La concejala Beatriz Artolazabal ha vuelto a ser objeto de un "episodio de acoso" en su domicilio, en el marco de la huelga de trabajadores de Enviser. Según ha denunciado, esta mañana han lanzado frente a su vivienda panfletos con insultos y símbolos vejatorios, entre ellos una caricatura en la que aparece con un bigote hitleriano y la imagen de un muñeco con su rostro ardiendo en la hoguera de Judimendi.
Artolazabal ha reaccionado públicamente a través de sus redes sociales, donde ha expresado su rechazo a lo sucedido y ha insistido en la necesidad de poner fin a este tipo de ataques personales.
Además, la concejala ha trasladado los hechos a la Policía, que mantiene abierta la investigación desde el pasado 25 de junio.
Se trata del tercer ataque que sufre en las últimas semanas en el contexto de la huelga de la empresa Enviser, en la que se vienen registrando tensiones entre los trabajadores y el consistorio.
Reacciones
EH Bildu ha mostrado su solidaridad a la concejala de Espacio Público de Vitoria-Gasteiz, Beatriz Artolazabal.
EH Bildu ha instado a que se ponga fin a estas acciones contra miembros de la corporación "en el ámbito del conflicto laboral".
