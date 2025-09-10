La Inspección de Trabajo ordena paralizar los trabajos de alisado en la campa de Olarizu, “por ser ilegales”
De cara a los festejos del próximo lunes en Olarizu, el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz ha contratado un tractor para iniciar los trabajos de alisado de la hierba en la campa, un trabajo que correspondería a los jardineros de la ciudad, que llevan en huelga desde el pasado 26 de marzo.
Los sindicatos ELA, ESK y LAB han denunciado que estas labores no se encuentran dentro de los servicios mínimos dictados por el Gobierno Vasco, y han anunciado que la Inspección de Trabajo ha ordenado paralizar estos trabajos, “por ser ilegales y suponer suplantación de personas huelguistas”.
Lamentan la “mala fe” del Ayuntamiento, y denuncian que este hecho es otro ejemplo de cómo lleva actuando el consistorio en este conflicto laboral que dura ya más de cinco meses. “La huelga indefinida no parará hasta conseguir un convenio propio con salarios dignos”, remarcan.
Un tractor contratado por el Ayuntamiento gasteiztarra ha iniciado esta mañana las labores de alisado de la campa escoltado por la Policía local ante la presencia en el lugar de un piquete de los trabajadores en huelga.
El equipo de gobierno ha defendido esta actuación alegando que está recogida en el decreto de servicios mínimos dictado por el Gobierno Vasco a mediados de junio, que, además, “no está prevista en el contrato con la empresa de jardinería Enviser”, subcontratada por el Ayuntamiento.
Sin embargo, los sindicatos han considerado “totalmente ilegal” esta actuación por considerar que vulnera el derecho a la huelga, y así lo ha defendido la Inspección de Trabajo, quien ha ordenado paralizar estos trabajos.
Esta actuación se ha llevado a cabo porque el próximo lunes se celebra en la capital alavesa la tradicional romería de Olarizu que tiene sus actos centrales en estas campas.
La huelga en Enviser comenzó el 26 de marzo en demanda de un convenio propio, en lugar del estatal, y de subidas salariales, ya que ahora los sueldos de los trabajadores apenas superan el Salario Mínimo Interprofesional.
