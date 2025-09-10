Greba
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Olarizuko zelaian leuntzeko lanak geldiarazteko agindu du Lan Ikuskaritzak, "legez kanpokoak direlako"

Gasteizko Udalak kontratatutako traktore batek belarra zanpatzen aritu da gaur goizean, eta sindikatuek salatu dute lan hori greban dauden lorezainei dagokiela.

VITORIA, 10/09/2025.-Un tractor contratado por el ayuntamiento de Vitoria para alisar la hierba ante la huelga de la empresa adjudicataria desde hace cinco meses del mantenimiento de los jardines y ante la próxima romería a las campas de Olarizu. La policía municipal ha escoltado al tractor ante las protestas de los trabajadores de la empresa de jardinería. Adrián Ruiz-Hierro /EFE
Traktore bat belarra lisatzen Olarizuko zelaian, udaltzain batek lagunduta. Argazkia: EFE
author image

EITB

Azken eguneratzea

Datorren astelehenean Olarizun egingo diren ospakizunei begira, Gasteizko Udalak traktore bat kontratatu du zelaian belarra leuntzeko lanei ekiteko. Sindikatuek salatu dute lan hori joan den martxoaren 26tik greban dauden hiriko lorazainei dagokiela.

ELA, ESK eta LAB sindikatuek azpimarratu dute lan horiek ez daudela Eusko Jaurlaritzak ezarritako gutxieneko zerbitzuen barruan, eta iragarri dute Lan Ikuskaritzak lan horiek geldiarazteko agindua eman duela, "legez kanpokoak direlako eta grebalariak ordeztea dakartelako".

Udalaren "fede txarra" deitoratu dute, eta salatu dute hori dela Udalak dagoeneko bost hilabete baino gehiago irauten duen lan-gatazka honetan nola jardun duen erakusten duen beste adibide bat. "Greba mugagabea ez da geldituko soldata duinak dituen hitzarmen propioa lortu arte", azpimarratu dute.

Gasteizko Udalak kontratatutako traktore bat landaren lisatze lanetan hasi da gaur goizean, Udaltzaingoak lagunduta, bertan greban zeuden langileen pikete bat zegoela ikusita.

Gobernu-taldeak jarduera hori defendatu du, Eusko Jaurlaritzak ekainaren erdialdean ezarritako gutxieneko zerbitzuen dekretuan jasota dagoela argudiatuta. Gainera, adierazi du lanok ez daudela aurreikusita lorezaintzako Enviser enpresarekin egindako kontratuan.

Hala ere, sindikatuek "guztiz legez kanpokotzat" jo dute jarduera hori, grebarako eskubidea urratzen duelakoan, eta hala defendatu du Lan Ikuskaritzak, lan horiek geldiarazteko agindua eman baitu.

Datorren astelehenean Olarizuko erromeria tradizionala egingo da Arabako hiriburuan, eta ekitaldi nagusiak zelai horietan egingo dira.

Enviser enpresako lorezainek martxoaren 26an abiatu zuten greba, hitzarmen propioa eskatzeko, Estatukoaren ordez, eta soldata-igoerak eskatzeko, orain langileen soldatek ozta-ozta gainditzen baitute Lanbide arteko Gutxieneko Soldata.

Grebak Gasteiz Gasteizko Udala Ekonomia

Ekonomiari buruzko albiste gehiago

Gehiago kargatu