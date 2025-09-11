ERASOA
Artolazabalek bere etxe aurrean izan den "jazarpen ekintza" berri bat salatu du, Enviserreko grebarekin lotuta

Gasteizko zinegotziak salatu duenez, gaur goizean irainak eta sinbolo iraingarriak zituzten panfletoak bota dituzte bere etxe aurrean. Poliziak ekainaren 25ean antzeko gertaera batengatik hasitako ikerketa zabalik du.

EITB

Azken eguneratzea

Beatriz Artolazabal zinegotziari jazarpena egin diote berriro bere etxean, Enviserreko langileen grebaren baitan. Salatu duenez, gaur goizean panfletoak jaurti dituzte bere etxe aurrean, irain eta sinbolo iraingarriekin, besteak beste, bibote hitleriano batekin eta aurpegia sutan duen panpina batekin agertzen den karikatura batekin.

Artolazabalek publikoki erantzun du bere sare sozialen bidez, eta gertatutakoa gaitzetsi du, eta horrelako eraso pertsonalak amaitzeko beharra azpimarratu du.

Gainera, zinegotziak Poliziari jakinarazi dio gertatutakoa, eta ekainaren 25etik zabalik dago ikerketa antzeko ekintza batengatik.

Azken asteetan Enviser enpresaren grebaren testuinguruan jasan duen hirugarren erasoa izan da, langileen eta udalaren artean tentsioak izan baitira.

Erreakzioak

EH Bilduk elkartasuna adierazi dio Beatriz Artolazabal Gasteizko Espazio Publikoko zinegotziari.

"Lan-gatazkaren eremuan" udalbatzako kideen aurkako ekintza horiek amaitzeko eskatu du EH Bilduk.

EAJ Lana Grebak Gasteiz Gizartea

